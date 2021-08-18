Son dakika haberi! Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken saldırgan olay yerinden kaçtı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan A.A.(52) yaralandı. Yaralı şahıs 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Silahlı saldırgan kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN