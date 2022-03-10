Son dakika haberi | Samsun'da trafik kazasında yaşamını yitiren lise öğrencisinin cenazesi defnedildi - Son Dakika
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Son dakika haberi | Samsun'da trafik kazasında yaşamını yitiren lise öğrencisinin cenazesi defnedildi

10.03.2022 14:06
Son dakika haberi | Samsun'da trafik kazasında yaşamını yitiren lise öğrencisinin cenazesi defnedildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'un Yakakent ilçesinde öğrenci servis aracının devrildiği kazada hayatını kaybeden lise öğrencisinin cenazesi toprağı verildi.

Samsun'un Yakakent ilçesinde öğrenci servis aracının devrildiği kazada hayatını kaybeden lise öğrencisinin cenazesi toprağı verildi.

Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Sibel Şahin'in (15) cenazesi, Alacam Devlet Hastanesi morgundan alınarak Kuzören Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Burada merhum öğrencinin babası Erdal, annesi Nazmiye ve kazadan yaralı kurtulan ikiz kardeşi Sevgi Şahin ile diğer kardeşlerinin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Helallik alınmasının ardından cenaze, aynı mahalledeki Kuzören Mahallesi Merkez Camisi'nde öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Sibel Şahin'in sınıf arkadaşı Tuana Gül, yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, "Sibel çok iyi bir insandı. Kimseye zararı yoktu. Keşke böyle olmasaydı." diyerek gözyaşı döktü.

Cenazeye Sibel Şahin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Yakakent Kaymakamı Ebdüsselam Kılıç, Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma ile öğretmenleri, sınıf arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Yakakent ilçesinde dün, Kuzören Mahallesi'nde M.B'nin kullandığı 55 TB 488 plakalı öğrenci servis aracı devrilmiş, kazada Sibel Şahin yaşamını yitirmiş, ikizi Sevgi Şahin'in de aralarında olduğu 7 kişi yaralanmıştı.

Son dakika haberi | Samsun'da trafik kazasında yaşamını yitiren lise öğrencisinin cenazesi defnedildi
Son dakika haberi | Samsun'da trafik kazasında yaşamını yitiren lise öğrencisinin cenazesi defnedildi
Son dakika haberi | Samsun'da trafik kazasında yaşamını yitiren lise öğrencisinin cenazesi defnedildi
Son dakika haberi | Samsun'da trafik kazasında yaşamını yitiren lise öğrencisinin cenazesi defnedildi

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Son dakika haberi! Samsun'daki kazada yürek burkan detay... İkiz kardeşleri servis kazası ayırdı Son dakika haberi! Samsun'daki kazada yürek burkan detay... İkiz kardeşleri servis kazası ayırdı Devrilen öğrenci servisinde hayatını kaybeden Sibel Şahin'in okulunda yas var Devrilen öğrenci servisinde hayatını kaybeden Sibel Şahin'in okulunda yas var

Sevgi Şahin , Yakakent, Kuzören, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Samsun'da trafik kazasında yaşamını yitiren lise öğrencisinin cenazesi defnedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Samsun'da trafik kazasında yaşamını yitiren lise öğrencisinin cenazesi defnedildi - Son Dakika
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