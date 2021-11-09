Son dakika haberi: Samsun'da traktöre bağlı tırmığın sürüklediği kişi öldü - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Allı Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Alpaslan (78), arkasında takılı haldeki tırmığı çıkarmak amacıyla çalıştırdığı esnada traktör hareket etti.

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