Son dakika haberi: Samsun'da traktöre bağlı tırmığın sürüklediği kişi öldü - Son Dakika

Samsun'un Çarşamba ilçesinde traktöre bağlı tırmığın sürüklediği kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Allı Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Alpaslan (78), arkasında takılı haldeki tırmığı çıkarmak amacıyla çalıştırdığı esnada traktör hareket etti.
Tırmığa takılarak yaklaşık 30 metre sürüklenen ve ağır yaralanan Alpaslan, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Alpaslan, kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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