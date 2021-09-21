Son dakika haberi... Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde uyuşturucu sattığı bilgisi edinilen E.K. ve Y.Ü. ile ilgili çalışma yürüten ekipler, şüphelilerle teması görülen 3 kişiden 28 sentetik ecza hap ve 0,60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Bunun üzerine zanlıların birlikte kullandığı ikamete operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 24 sentetik ecza hap ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 120 lira buldu.

Fatih mahallesinde de uyuşturucu satışı yaptığı öğrenilen M.K'nin ikametindeki aramada, 3 paket halinde 41,04 gram metamfetamin, satışa hazır vaziyette 3 paket halinde 6,98 gram esrar, 14 sentetik ecza hap, hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 50 lira bulundu.

Operasyonlarda gözaltına alınan E.K, Y.Ü. ve M.K. emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.