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Son dakika haberi... Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

06.11.2021 19:12
Son dakika haberi... Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri... Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde uyuşturucu madde sattığı bilgisi edinilen A.K.Ç'yi Karadeniz Caddesi'nde yakaladı. Zanlının üzerinde ve ikametinde arama yapan ekipler, 67,65 gram sentetik uyuşturucu, 11 sentetik ecza hap, ruhsatsız tabanca ile 12 mermi ele geçirdi.

Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, yaptıkları aramada, 4 bin 596 kapsül sentetik ecza hap, 6,79 gram metamfetamin ve hassas terazi buldu. Y.S. ve İ.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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