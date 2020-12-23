Son dakika haberi | Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
23.12.2020 17:49
Son dakika gündem haberine göre Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Yeni Mahalle'de uyuşturucu sattıkları öne sürülen K.K. ve T.Y'nin üzerinde yapılan aramada 1190 sentetik hap ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 1590 lira ele geçirildi.
"Uyuşturucu ticareti yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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