Son dakika haberi | Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

Son dakika haberi: Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gözaltına alınan M.B, R.D, E.Ç. ve E.C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.B. ve E.Ç, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, R.D. ve E.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekipler, 22 Haziran'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlemiş, 4 şüpheliyi gözaltına almıştı.

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