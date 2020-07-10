Son dakika haberi! Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 tutuklama, 3 adli kontrol - Son Dakika

Son dakika haberi! Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 tutuklama, 3 adli kontrol

Son dakika 3. sayfa haberi... Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si mahkemece tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si mahkemece tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik 2 gün önce çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. İlkadım, Atakum ve Çarşamba ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslarla bağlantılı olanlarla ve operasyon esnasında yapılan aramalarda, 275,32 gram esrar maddesi, 141,04 bonzai, 20 adet ekstasy hap, 424 adet sentetik ecza hap, 1 adet esrarlı sigara, 1 adet bonzai katkılı sigara, 2,87 gram kenevir tohumu, 1 adet uyuşturucu içme aparatı ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 100 TL para ele geçirildi.


Gözaltına alınan 6 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 1 kişi ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, sorguları tamamlana 5 kişi ise "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren U.K. ve E.İ. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 12:52 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 tutuklama, 3 adli kontrol - Son Dakika
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