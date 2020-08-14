Son dakika haberi! Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi! Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonu: 13 gözaltı

Bir son dakika haberine göre Samsun'da düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

Son dakika haberi! Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonu: 13 gözaltı, System.String[]

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asarcık, Tekkeköy, Terme, Ladik, Canik, Bafra, Çarşamba ve Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışma neticesinde; Asarcık ilçesi Ayaklıalan Mahallesi Özübüyük mevkiinde 06 Ağustos günü 1 şüpheli şahsın ev ve eklentileri ile kamuya açık kırsal alanda dedektör köpeği "Ozon" ile yapılan arama neticesinde 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet hassas terazi, 15 adet 9 mm tabanca mermisi, 164 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, olayla ilgili 4 şahıs gözaltına alındı. Tekkeköy ilçesi Yağbasan Mahallesi'nde 6 Ağustos günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentileri ve arazisinde yapılan arama neticesinde 55 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Terme ilçesi Bafracalı Mahallesi'nde 7 Ağustos günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 82 kök kenevir bitkisi, 300 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Terme ilçesi Hüseyinmescit Mahallesi'nde 7 Ağustos günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 18 kök kenevir bitkisi ve 300 gram kubar esrar ele geçirildi, olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Ladik ilçesi Hasırcı Mahallesi'nde 7 Ağustos günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde dedektör köpeği "Ozon" ile yapılan arama neticesinde 30 kök kenevir bitkisi ile 450 gram kubar esrar ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Terme ilçesi Akçaykaracalı Mahallesi'nde 10 Ağustos günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 28 kök kenevir bitkisi ve 250 gram kubar esrar ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Canik ilçesi Kestanepınar Mahallesi'nde 11 Ağustos günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 15 kök kenevir bitkisi ve yaklaşık 100 gram kurutulmaya bırakılmış kubar esrar ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Bafra ilçesi Dededağı Mahallesi'nde 11 Ağustos günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 1 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Çarşamba ilçesi Kocakavak Mahallesi'nde, 13 Ağustos günü şüpheli 1 şahsın kendisine ait mısır tarlasında dedektör köpeği "Ozon" ile yapılan arama neticesinde 519 kök kenevir bitkisi ve 2 bin 800 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Tekkeköy ilçesi Gökçe Mahallesi'nde 13 Ağustos günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentileri ile arazisinde yapılan arama neticesinde 55 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Vezirköprü ilçesi Ahmetbaba Mahallesi'nde 13 Ağustos günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde dedektör köpeği "Ozon" ile yapılan arama neticesinde, 7 kg kubar esrar ve 187 gram kenevir bitkisi tohumu ele geçirildi. Toplam 11 olayda 13 şüpheli şahıs gözaltına alındı, 967 kök kenevir bitkisi, 187 gram kenevir bitkisi tohumu, 11 kilo 200 gram kubar esrar, 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 15 adet 9 mm tabanca mermisi, 6 adet av tüfeği ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 00:15

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika
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