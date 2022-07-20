Son dakika haberi | Samsun'da üzerine ağaç devrilen orman işçisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi | Samsun'da üzerine ağaç devrilen orman işçisi hayatını kaybetti

20.07.2022 13:38
Son dakika haberi | Samsun'da üzerine ağaç devrilen orman işçisi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Samsun'un Canik ilçesinde ormanda kesim yapıldığı sırada üzerine ağaç devrilen işçi yaşamını yitirdi.

Samsun'un Canik ilçesinde ormanda kesim yapıldığı sırada üzerine ağaç devrilen işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi'ndeki ormanda yapılan kesim sırasında orman işçisi Ş.Ö'nün (20) üzerine ağaç devrildi.

Ağır yaralanan Ş.Ö, iş arkadaşının aracıyla Gölalan Mahallesi'ne getirilerek buraya gelen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kentteki özel bir hastaneye kaydırılan Ş.Ö, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA

Samsun, Canik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Samsun'da üzerine ağaç devrilen orman işçisi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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