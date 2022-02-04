Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 12 şüphelinin gözaltı süresi uzatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat şube müdürlükleri ekiplerince DEAŞ üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 12 zanlı adliye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerin gözaltı süresinin uzatılmasına karar verildi. Zanlılar, yeniden emniyete götürüldü.
Samsun'da 1 Şubat'ta İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda Irak uyruklu 12 zanlı gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Samsun'da yakalanan Iraklı 12 DEAŞ zanlısının gözaltı süresi uzatıldı - Son Dakika