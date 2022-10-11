Son dakika haberi | Samsun'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın sivil yerleşim yerlerine saldırısına tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Samsun'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın sivil yerleşim yerlerine saldırısına tepki gösterdi

11.10.2022 16:50

Son dakika gelişmesine göre Samsun'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın sivil yerleşim yerlerine saldırısına tepki gösterdi.

Samsun'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın sivil yerleşim yerlerine saldırısına tepki gösterdi.

Karadeniz Ukraynalılar Derneği Başkanı Liudmyla Shymko, üyeleri ile Samsun'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'ya füze saldırısına tepki göstermek amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Grup, Ukrayna'daki şehirlerin isimlerinin bulunduğu pankartlar ile "Ukrayna'daki savaşı durduralım" yazılı dövizler açtı.

Ukraynalılar adına basın açıklamasını okuyan Svitlana Yavuz, Rusya'nın 10 Ekim'de Ukrayna şehirlerine yaptığı füze saldırılarını kınadıklarını söyledi.

Yavuz, "Ukrayna'nın barışçıl şehirlerine toplam 84 düşman füzesi fırlatıldı. Bunlardan 43'ü Ukrayna'ya ait hava savunma sistemleriyle havada imha edildi. Rus füzesinin Kiev'in Shevchenkivskyi Mahallesi'ne isabet etmesi sonucunda en az 19 kişi hayatını kaybetti, 105 sivil yaralandı." dedi.

Kiev'in merkezinin bombalanması sonucunda Filarmoni binası, Khanenko ve Shevchenko müzeleri ve Shevchenko Parkı'nın hasar gördüğünü belirten Yavuz, Ukrayna'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi ve su temini problemlerinin başladığını kaydetti.

Kremlin'in sivilleri hedef aldığını ifade eden Yavuz, şunları kaydetti:

"Ukrayna şehirlerine İran yapımı kamikaze dronlarla saldıran RF, Ukrayna'nın enerji sitemini yok etmeye ve kaos ile panik yaymaya çalışıyor. Bununla birlikte Kremlin sivilleri hedef alıyor. Bu tür eylemlerle terör devleti, Ukrayna ordusu yerine sivillerle savaştığını gösteriyor. Kiev ve Ukrayna'nın diğer şehirlerine yönelik bilinçli füze saldırıları Kremlin'in terör faaliyetlerinin sıradaki delilidir. Muharebe sahasında ciddi kayıplar veren Rusya barışçıl insanlara ve sivil altyapı tesislerine yönelik sinsi terör eylemlerine başvuruyor. Ukrayna'nın uluslararası ortaklarını, Ukrayna'nın sivillerini öldüren saldırgan Rusya'yı terör devleti olarak tanımaya çağırıyoruz."

Yavuz, Ukrayna'ya desteklerinden dolayı Türkiye'ye de teşekkür ettiklerini vurguladı.

Grup daha sonra Ukraynaca şarkılar söyleyerek alandan ayrıldı.

YORUMLAR
500
Ukrayna: Esir takasıyla 32 askerimiz serbest bırakıldı Ukrayna: Esir takasıyla 32 askerimiz serbest bırakıldı İngiliz istihbaratı: Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanacağına dair halihazırda gösterge yok İngiliz istihbaratı: Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanacağına dair halihazırda gösterge yok Son dakika haber! G7'den Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği son füze saldırılarına kınama Son dakika haber! G7'den Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği son füze saldırılarına kınama
Kaynak: AA

Ukrayna, Samsun, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Samsun'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın sivil yerleşim yerlerine saldırısına tepki gösterdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:01 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde ABD'ye 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti
19:40 Esenyurt'ta anne ve kızına çarpıp kaçmaya çalışan sürücü esnaftan tekme tokat dayak yedi
19:38 Antalya'da otizimli öğrenciyi döven öğretmenlerden 1'i tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı
19:02 Osmaniye'de deprem! 5,1 şiddetinde sarsıntı meydana geldi
18:35 Sedat Peker paylaşımı sebebiyle dava açılan Uğur Dündar'a ilk duruşmada beraat kararı verildi
18:14 AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi, gelen tepkilere cevap verdi: Haklı çıkmazsam, siyaseti bırakacağıma söz veriyorum
18:07 Edirne'de Sayısal Loto talihlisi 836 bin TL kazandı! Henüz ortaya çıkmayan kişinin Bulgar turist olabileceği düşünülüyor
17:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı esnaf kredisinin ayrıntıları ortaya çıktı! İşte aylık taksit ve toplam ödeme tutarı
17:07 Ankara'da meydana gelen kardeş cinayetinin nedeni belirlendi: Babalarının emekli maaşı için birbirlerine girmişler
16:48 İstanbul'da taraftarları taşıyan bir otobüse kurşun yağdırıldı! Olayın yeni görüntüleri gün yüzüne çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 21:56:47. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Samsun'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın sivil yerleşim yerlerine saldırısına tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement