Son dakika haberi | Samsun'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın sivil yerleşim yerlerine saldırısına tepki gösterdi

Samsun'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın sivil yerleşim yerlerine saldırısına tepki gösterdi.

Karadeniz Ukraynalılar Derneği Başkanı Liudmyla Shymko, üyeleri ile Samsun'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'ya füze saldırısına tepki göstermek amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Grup, Ukrayna'daki şehirlerin isimlerinin bulunduğu pankartlar ile "Ukrayna'daki savaşı durduralım" yazılı dövizler açtı.

Ukraynalılar adına basın açıklamasını okuyan Svitlana Yavuz, Rusya'nın 10 Ekim'de Ukrayna şehirlerine yaptığı füze saldırılarını kınadıklarını söyledi.

Yavuz, "Ukrayna'nın barışçıl şehirlerine toplam 84 düşman füzesi fırlatıldı. Bunlardan 43'ü Ukrayna'ya ait hava savunma sistemleriyle havada imha edildi. Rus füzesinin Kiev'in Shevchenkivskyi Mahallesi'ne isabet etmesi sonucunda en az 19 kişi hayatını kaybetti, 105 sivil yaralandı." dedi.

Kiev'in merkezinin bombalanması sonucunda Filarmoni binası, Khanenko ve Shevchenko müzeleri ve Shevchenko Parkı'nın hasar gördüğünü belirten Yavuz, Ukrayna'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi ve su temini problemlerinin başladığını kaydetti.

Kremlin'in sivilleri hedef aldığını ifade eden Yavuz, şunları kaydetti:

"Ukrayna şehirlerine İran yapımı kamikaze dronlarla saldıran RF, Ukrayna'nın enerji sitemini yok etmeye ve kaos ile panik yaymaya çalışıyor. Bununla birlikte Kremlin sivilleri hedef alıyor. Bu tür eylemlerle terör devleti, Ukrayna ordusu yerine sivillerle savaştığını gösteriyor. Kiev ve Ukrayna'nın diğer şehirlerine yönelik bilinçli füze saldırıları Kremlin'in terör faaliyetlerinin sıradaki delilidir. Muharebe sahasında ciddi kayıplar veren Rusya barışçıl insanlara ve sivil altyapı tesislerine yönelik sinsi terör eylemlerine başvuruyor. Ukrayna'nın uluslararası ortaklarını, Ukrayna'nın sivillerini öldüren saldırgan Rusya'yı terör devleti olarak tanımaya çağırıyoruz."

Yavuz, Ukrayna'ya desteklerinden dolayı Türkiye'ye de teşekkür ettiklerini vurguladı.

Grup daha sonra Ukraynaca şarkılar söyleyerek alandan ayrıldı.