Zincirleme trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından açıldı.

Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yağıştan dolayı meydana gelen kazaya arkadan gelen 3 araç daha karıştı.

Enver K'nin kullandığı 34 BH 5489 plakalı otomobil, Samsun- Ordu kara yolu İlkadım Bulvarı'nda kontrolden çıkıp ters yöne dönerek arkadan gelen Nizamettin T. idaresindeki 55 RV 201 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı gören Nuri D'nin diğer araçlara çarpmamak için 55 AER 514 plakalı aracını durdurması üzerine otomobili Murat Ş'nin kullandığı 55 AUH 26 plakalı araçla çarpıştı.

Mehmet Ali Erbil'in her ayın bir günü hastanede kaldığı ortaya çıktı

Kısıtlamaya uymayan genç polise yakalandı, bir de dalga geçti: Zeki Müren de izleyecek mi?