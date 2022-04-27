Son dakika haberi: Samsun'daki silahlı kavgada 2 kişiyi öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Samsun'daki silahlı kavgada 2 kişiyi öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

27.04.2022 13:06
Son dakika haberi: Samsun'daki silahlı kavgada 2 kişiyi öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Gelen son dakika haberine göre Samsun'un Atakum ilçesindeki eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi öldüren sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü.

Samsun'un Atakum ilçesindeki eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi öldüren sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü.

Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Kırıkkale Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan sanık Yaşar M, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık ve maktuller Kaan Aydenk ile Serdar Karakurt'un yakınları ve taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, duruşmada, dosyada yer alan bazı tanıkların ifadelerine başvurdu.

Sanık Yaşar M, savunmasında, isteyerek kimseyi öldürmediğini belirterek, "Sadece kendimi korudum. Pişmanım." dedi.

Maktullerin yakınları ve avukatları ise sanığın cezalandırılmasını istedi.

Duruşma savcısı, mütalaasında, haksız tahrikin yasal koşullarının oluşmadığını, Aydenk ve Karakurt'u kasten öldürdüğü kanaatine varılan sanığın, iki kez müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatlarına mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere gelecek celseye kadar süre verilmesine karar veren mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek duruşmayı 1 Haziran'a erteledi.

Olay

Atakum Güzelyalı Mahallesi'nde, geçen yıl 27 Temmuz'da bir eğlence mekanında koruma olarak çalışan Yaşar M, iş yerinde çıkan kavgada Kaan Aydenk ve Serdar Karakurt'u tabancayla ateş ederek öldürmüş, polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı tutuklanmıştı.

YORUMLAR
500
Samsun trafiğine kayıtlı 402 bin 98 motorlu kara taşıtı var Samsun trafiğine kayıtlı 402 bin 98 motorlu kara taşıtı var

Kırıkkale, Mahkeme, Samsun, İnfaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Samsun'daki silahlı kavgada 2 kişiyi öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


Son Dakika
13:06 Canlı yayında "Burada bir hesap hatası yok mu?" sorusuna Bakan Karaismailoğlu'ndan yanıt: Bu bir matematiktir
12:59 Millet bahçesi tabelasındaki M harfini çalıp sattı, tutuklandı! 7 yıla kadar hapsi isteniyor!
12:48 Rusya'dan Batı'ya tehdit: Kiev rejimine silah sağlayan NATO ülkelerinin askeri üslerini vurabiliriz
12:40 Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Batı'nın gönderdiği silahları füzeyle vurduk
12:38 ''Ya bana katılın ya yolumdan çekilin'' diyen Kılıçdaroğlu: Çatışma ne kadar sert olursa zafer de o kadar yakın ve görkemli olacaktır
12:22 Akşener "Kahrolsun istibdat" sloganıyla grup salonunu inletti: "Yaşasın hürriyet, adalet, müsavat ve meşveret!" sözleri alkışlarla karşılandı
12:21 Yem firmalarına yönelik soruşturma sona erdi! 4 şirkete toplam 159 milyon lira ceza kesildi
11:52 Ozan Dolunay ile Berrak Tüzünataç yeni dizi projesi için bir araya geliyor
11:48 Merve Boluğur, yaza hızlı bir giriş yaptı! İşte mayolu pozu
11:45 Rusya-Ukrayna savaşında yeni gelişme: Rus ordusuna ait askeri mühimmat deposu vuruldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 13:15:51. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Samsun'daki silahlı kavgada 2 kişiyi öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement