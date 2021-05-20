Samsun'un Çarşamba ilçesinde akrabalar arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada yaralanan 2 kişiden biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olayın ardından hastaneye kaldırılan Murat Y, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kirazlıkçay Mahallesi Değirmenbaşı Caddesi'nde Şakir S, oğlu Serhat S. ve Serhat S'nin kayınbiraderi Murat Y. arasında tartışma çıkmıştı. Alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edilen tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu iki grup birbirine silahla ateş etmişti.
Çatışmada ağır yaralanan Serhat S. kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde kurtarılamamıştı. Olayda yaralanan Şakir S. ile Murat Y. hastanede tedavi altına alınmıştı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Samsun'daki silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika