Son dakika haberi! Samsun'daki trafik kazasında biri polis iki kişi yaralandı - Son Dakika

Samsun'un Atakum ilçesinde polis aracı ile otomobilin çarpışması sunucu biri polis memuru iki kişi yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi'nde görevli polis memuru Namık Tanyıldız'ın kullandığı 55 A 5921 plakalı polis aracı, Taflan Kavşağı'nda sürücüsü öğrenilemeyen 34 AE 797 plakalı otomobille çarpıştı.

Polis aracında bulunan komiser yardımcısı Uğur Erol ile diğer aracın sürücüsü yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.