Son dakika haberi... Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyede

Son dakika haberi... Samsun'da özel harekat destekli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye çıkarıldı.

Samsun'da özel harekat destekli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezi ile Terme ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 zanlının işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Terme adliyesine sevk edildi. Özel harekat polislerinin desteğiyle 45 ekip ve 203 personelin katılımıyla 16 Eylül'de kent merkezi ve Terme ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınmıştı. Operasyonda 2 kilo 9,6 gram sentetik uyuşturucu, 63,65 gram esrar, 0,52 gram skunk, 7 sentetik hap, 43,65 gram metamfetamin, uyuşturucu kullanmaya yarayan 3 aparat, 2 tüfek, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 990 lira ele geçirilmişti.

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