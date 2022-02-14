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Son dakika haberi | Samsun, Kastamonu ve Tokat'taki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı - Son Dakika

Son dakika haberi | Samsun, Kastamonu ve Tokat'taki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

14.02.2022 10:56
Son dakika haberi | Samsun, Kastamonu ve Tokat'taki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun, Kastamonu ve Tokat'ta meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Samsun, Kastamonu ve Tokat'ta meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, yurt genelinde aralık ayında yaşanan bazı trafik kazalarının KGYS kameralarınca kaydedilen görüntülerini internet sitesinde paylaştı.

Görüntülerde, Samsun, Kastamonu ve Tokat'taki kavşaklarda aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalar da yer aldı.

Trafik Başkanlığı, "Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi." notunu da paylaştı.

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Kent Güvenliği Yönetim Sistemi, Trafik Kazaları, Kastamonu, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Samsun, Kastamonu ve Tokat'taki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Samsun, Kastamonu ve Tokat'taki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı - Son Dakika
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