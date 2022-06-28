Son dakika haberi | Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

28.06.2022 17:28
Son dakika haberi | Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri... Samsun merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 51 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Samsun merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 51 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 51 şüpheliden 23'ünün daha işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca "Örgüt faaliyeti çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik" suçlarına yönelik soruşturma başlatılmış, şüphelilerin 19 ilde kendileri, yakınları veya üçüncü şahıslar olan 57 kişi adına 141 şirket tescili yaptırdıkları, 161 kişinin temin edilen iş göremezlik raporu üzerinden SGK'den 529 sağlık raporuna istinaden 23 milyon 901 bin 297 lira kamu zararına yol açtığı tespit edilmişti.

Aralarında örgüt elebaşı, muhasebe sorumlusu, aile sağlığı merkezi hekimi, özel sağlık kurumu sağlık çalışanı, emekli sağlık çalışanının yer aldığı 198 şüphelinin belirlenmesinin ardından Samsun'da 32, Mardin'de 20, İstanbul'da 3, Elazığ'da 1, İzmir'de 1 ve Mersin'de 2 olmak üzere 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 21 Haziran'da düzenlenen operasyonda 51 zanlı gözaltına alınmıştı. Zanlılardan 2'si emniyetten salıverilmiş, dana önce adliyeye sevk edilen 26 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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