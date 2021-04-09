Son dakika haberi... SAMSUN MERKEZLİ SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU 24 GÖZALTI - Son Dakika

SAMSUN merkezli İstanbul, Gaziantep ve Şanlıurfa'da düzenlenen 'Organize suç örgütü' operasyonunda, 24 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerinin ve karışmış oldukları suçların deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda bu sabah saatlerinde 60 ekip ve 206 personelle Samsun merkezli İstanbul, Gaziantep ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 24 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 14 adet değişik çaplarda ruhsatsız tabanca, 472 adet değişik çaplarda tabanca fişeği, 5 adet pompalı tüfek ve 104 adet dolu kartuş, 3 adet kurusıkı tabanca, 2 adet muşta, 13 adet bıçak, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.