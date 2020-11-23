Son dakika haberi... Samsun polisi öğrenciyi son anda sınava yetiştirdi - Son Dakika

Son dakika haberi... Samsun polisi öğrenciyi son anda sınava yetiştirdi

23.11.2020 00:57
Son dakika haberi... Samsun polisi öğrenciyi son anda sınava yetiştirdi, System.String[]

Son dakika haber... SAMSUN (İHA) – Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) geç kalan öğrencileri ekip otosuyla son anda sınava yetiştirdi.

SAMSUN (İHA) – Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) geç kalan öğrencileri ekip otosuyla son anda sınava yetiştirdi.

Çarşamba'dan gelip 19 Mayıs ilçesinde KPSS sınavına girecek bir öğrenci, sınava geç kaldı. Durumu fark eden Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı resmi ekipler, öğrenciyi 19 Mayıs ilçesinde sınava gireceği okula yetiştirdi. Son anda sınava yetişen öğrenci, Türk Polis Teşkilatına teşekkür etti.

Yine evden acele çıktığı için kimliğini evde unutan başka bir öğrenciyi daha fark eden ekipler, öğrenciyi ilk önce Atakum'daki evine götürüp, oradan kimliğini almasını sağladılar. Öğrenci daha sonra Canik Karşıyaka Lisesinde gireceği sınava yetiştirildi.

Sınava son anda yetişen öğrenciler Samsun polisine teşekkür ettiler. - SAMSUN

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, 19 Mayıs, Samsun, KPSS, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberi... Samsun polisi öğrenciyi son anda sınava yetiştirdi - Son Dakika


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