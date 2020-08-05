Son dakika haberi! Samsun Valiliği'nden dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika

Samsun Valiliği tarafından telefonda kendilerini "Samsun Valiliği Özel Kalem Müdürü" olarak tanıtan dolandırıcılara ihbar edilmemesi uyarısı yapıldı.

Valiliğin adını kullanarak kişi ve kurumlardan maddi talepte bulunan dolandırıcılar olduğunu belirten açıklamada, "Valiliğimiz adına dolandırıcılık konusuyla ilgili daha önceleri de defaten uyarı mahiyetinde bilgi paylaşımı yapmamıza rağmen maalesef bazı kişi veya kişilerin ilimizde bulunan bazı şirket, kurum, kuruluş ve işadamlarını telefonla arayarak, kendilerini Samsun Valiliği Özel Kalem Müdürü olarak tanıtıp, Sayın Valimizin bilgisi doğrultusunda okul yaptırmak, tekerlekli sandalye almak gibi bahanelerle IBAN numarası ve hesap numarası vererek maddi talepte bulundukları, inandırıcılığı artırmak için Valiliğimize davet ettikleri tespit edilmiştir" denildi.

Vatandaşların bu tür aramalara itibar etmemesi istenerek şu ifadelere yer verildi: "Vatandaşlarımızın bu tür aramalara kesinlikle itibar etmemelerini, Valiliğimizin bağış talebinde bulunulması için telefonla arama yapmasının söz konusu olmadığını bir kez daha önemle hatırlatarak; bu gibi durumlarda vatandaşlarımızın derhal 155 Polis İmdat Hattı'na müracaat ederek bilgi vermeleri, ya da Samsun Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü'ne ait irtibat telefonunu (0 362 431 12 12-435 79 97) arayarak bilgi paylaşmaları, telefonla dolandırıcılık suçu işleyen kişilerin yakalanmasına yardımcı olacaktır." - SAMSUN