Son dakika haberi... Samsun Valisi Dağlı: Kınadan sonra 17 vaka ortaya çıktı - Son Dakika

Son dakika haberi... Samsun Valisi Dağlı: Kınadan sonra 17 vaka ortaya çıktı

13.11.2020 10:54
Son dakika haberi... Samsun Valisi Dağlı: Kınadan sonra 17 vaka ortaya çıktı, System.String[]

Son dakika haber... SAMSUN'un Alaçam ilçesinde, kına gecesi ile yemeğine katıldıktan sonra koronavirüs bulaşan ve Covid-19 temaslısı olan 17 kişi belirlendi.

SAMSUN'un Alaçam ilçesinde, kına gecesi ile yemeğine katıldıktan sonra koronavirüs bulaşan ve Covid-19 temaslısı olan 17 kişi belirlendi. Vali Zülkif Dağlı, "Kına sahibimiz, misafirlerinin hepsini topluca dışarıda bir mekanda yemeğe davet etmiş. Bu dikkatsizlikten pozitif ve onların temaslısı 17 vaka ortaya çıktı" dedi.

Alaçam'da düzenlenen kına gecesine katılanlar, ardından topluca yemeğe gitti. Birkaç gün sonra bu kişilerde yüksek ateş belirtisi görüldü. Bunun üzerine hastaneye başvurup, koronavirüse yakalandığı belirlenen ve Covid-19 temaslısı olan 17 kişi tespit edildi. Bu kişiler ve aile bireyleri, karantinaya alındı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, koronavirüsle mücadelenin kent genelinde yürütüldüğünü belirterek, ancak kurallara uyularak başarıya ulaşılacağını kaydetti. Halkın önlemlere eksiksiz uyması gerektiğini vurgulayan Dağlı, son 48 saat içinde 4 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti. Özellikle Alaçam ilçesinde üzücü olay yaşandığını belirten Dağlı, yasak olmasına rağmen ilçede yemekli kına gecesi düzenlendiğini vurguladı. '17 VAKA ORTAYA ÇIKTI'Tüm kurumlarla ortak hareket edildiğini vurgulayan Vali Dağlı, "İlimizde vaka sayısındaki artış ya da düşüşün tamamen halkımızın kurallara uyum düzeyine bağlı olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Kurallara uyuyormuş gibi yapıp, ilk fırsatta maskemizi çıkarıp, sosyal mesafeye dikkat etmeden bir hayat sürdüğümüzde, sadece vaka ve kayıp sayımız artırıyor. Bu durumun üzücü bir örneğini yakın zamanda Alaçam ilçemizde yaşadık. Koronavirüs bulaşının önlenmesi için yemekli kına gecelerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'muzda yasak kararı aldığımız ilimizde, bir kına sahibimiz, yemek dağıtamadığından, misafirlerinin hepsini topluca dışarıda bir mekanda yemeğe davet etmiş. Bu dikkatsizlikten pozitif ve onların temaslısı 17 vaka ortaya çıktı. Maalesef kurallara uyuyormuş gibi davranıp, uymama yaklaşımı nedeniyle ilimizde vaka sayımız her geçen gün artıyor. Üzülerek söylüyorum ki kayıplarımız da bu manada artış göstermeye başladı. İlimizde son 48 saat içerisinde 4 ailemiz koronavirüs hastalığı yüzünden sevdiklerinden ayrılmak zorunda kaldı" diye konuştu.'MİSAFİR KABUL ETMEYİN'

Sahada filyasyon ekibinin canla başla çalıştığını vurgulayan Dağlı, "Filyasyon ekipleri, sahada ilginç olaylar yaşıyor. Ekibimiz temas ve vaka takibi yapmak için aynı apartmanda beraber yaşayan bir aileyi kontrole gittiğinde, 'virüsü nasıl kapmış olabilirsiniz' diye sorunca 'hiç dışarı çıkmadık çok dikkat ettik ama eve misafir geldi, hayır, diyemedik' yanıtını alıyorlar. Aslında ilimizdeki şu an vaka yayılımının özeti bu kısa diyalogda gizli. 'Misafir geldi, hayır, diyemedik'. Lütfen özellikle bu kış döneminde evlerimizde misafir kabul etmeyelim, gelmek isteyenlere 'hayır' diyelim. Bu kış hepimiz için aşı uygulaması başlayana kadar sessiz, sakin bir kış olsun. Sevdiklerimizin arkasından ağlamakla onları korumak arasındaki tercihte asla tereddüt etmeyelim. Sonradan üzülmenin ah vah etmenin hiçbir faydası olmadığını bilelim. Koronavirüse karşı aşı gelene kadar en büyük silahımız kurallara uymak. Kendimiz, ailemiz ve çevremizdekilerin sağlığı için kuralara uyalım" dedi.


Son dakika haberi... Samsun Valisi Dağlı: Kınadan sonra 17 vaka ortaya çıktı
Son dakika haberi... Samsun Valisi Dağlı: Kınadan sonra 17 vaka ortaya çıktı

Zülkif Dağlı, Koronavirüs, Alaçam, Samsun, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Samsun Valisi Dağlı: Kınadan sonra 17 vaka ortaya çıktı - Son Dakika


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