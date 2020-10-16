Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı olduğu öne sürülen kişilere yönelik çalışma kapsamında 3 gün önce Samsun'un Bafra ilçesinde 4, Denizli'nin Buldan ilçesinde de 1 şüpheli gözaltına alınmış, dün adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklanmıştı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince yakalanan Suriye uyruklu şüphelilerden birinin daha işlemleri tamamlandı.

Samsun ve Denizli 'de düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Samsun ve Denizli'deki terör operasyonunda yakalanan şüphelilerden biri daha tutuklandı - Son Dakika

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