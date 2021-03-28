Yolda yatan köpeği üzerinden geçerek yaralayan sürücüye para cezası - Son Dakika

Yolda yatan köpeği üzerinden geçerek yaralayan sürücüye para cezası

28.03.2021 14:39

SAMSUN'da servis sürücüsü, yolda yatan köpeğin üzerinden geçerek yaralanmasına neden oldu.

SAMSUN'da servis sürücüsü, yolda yatan köpeğin üzerinden geçerek yaralanmasına neden oldu. Vatandaşların ihbarıyla yakalanan Y.O.'ya (51), bin 33 TL ceza kesildi. Aracın köpeğin üzerinden geçme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Çarşamba ilçesine bağlı Boyacılı Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında yatan köpeğin üzerinden geçen servis sürücüsü, mahalleden kaçtı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Soruşturma başlatan ekipler, araç sürücüsünü tespit etti. Gözaltına alınan Y.O.'ya, bin 33 TL idari para cezası uygulanırken, köpeğin sağ arka ayağından yaralandığı öğrenildi.


Yolda yatan köpeği üzerinden geçerek yaralayan sürücüye para cezası
Yolda yatan köpeği üzerinden geçerek yaralayan sürücüye para cezası
Yolda yatan köpeği üzerinden geçerek yaralayan sürücüye para cezası
Yolda yatan köpeği üzerinden geçerek yaralayan sürücüye para cezası
Yolda yatan köpeği üzerinden geçerek yaralayan sürücüye para cezası
Yolda yatan köpeği üzerinden geçerek yaralayan sürücüye para cezası
Yolda yatan köpeği üzerinden geçerek yaralayan sürücüye para cezası
Yolda yatan köpeği üzerinden geçerek yaralayan sürücüye para cezası
Yolda yatan köpeği üzerinden geçerek yaralayan sürücüye para cezası
Yolda yatan köpeği üzerinden geçerek yaralayan sürücüye para cezası
Yolda yatan köpeği üzerinden geçerek yaralayan sürücüye para cezası
Yolda yatan köpeği üzerinden geçerek yaralayan sürücüye para cezası
Yolda yatan köpeği üzerinden geçerek yaralayan sürücüye para cezası

Para Cezası, Türk Lirası, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yolda yatan köpeği üzerinden geçerek yaralayan sürücüye para cezası - Son Dakika


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