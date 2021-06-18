Son dakika haberi: Samsunspor, 7'nci transferini yaptı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Bursa Yıldırımspor'dan 21 yaşındaki kanat oyuncusu Furkan Fehmi Güneş ile prensipte 4 yıllık anlaşarak 7'nci transferini yaptı.

Kulübün resmi hesaplarından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Bursa Yıldırımspor takımında forma giyen Furkan Fehmi Güneş ile 4 yıllık prensip anlaşmasına varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" denildi.

Samsunspor takımı daha önce Erald Çinari, Hasan Kılıç, Hüseyin Öztürk, Brahim Darri, Alp Tutar ve Soner Gönül ile prensipte anlaşma sağladıklarını duyurmuştu.