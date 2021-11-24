İSTANBUL'da samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in (28) ismi, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde belediyeye ait kültür merkezine verildi. Törende konuşan anne Beyhan Cengiz, "Her şeyi planlayan, zalim, cani, şunu planlayamadı; Başak'a kıydı, tohumları vatanımın her yerine serpildi, yeşerdi, filizlendi topraklar bereketlendi. Bir anlamda binlerce 'Başak' topraktan fışkırdı, kenetlendi, yıkılmaz bir kale inşa etti" dedi.

Yenimahalle Belediyesi, eğitim için gittiği İstanbul'da sokak ortasında Can Göktuğ Boz (27) tarafından samuray kılıcıyla öldürülen mimar Başak Cengiz'in adını, yaşadığı mahalledeki kültür merkezine verdi. Başak Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başak Cengiz'in annesi Beyhan ile babası Avni Cengiz ve yakınları katıldı. Programda mevlid-i şerif okunarak, Başak Cengiz için dua edildi.