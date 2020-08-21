Son dakika haberi! Sanatçı Delen Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz keşfini sevinçle karşıladı - Son Dakika

Şair ve ses sanatçısı Abdurrahman Delen, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "doğal gaz müjdesi" açıklamasına ilişkin, "Bir sanatçı olarak Bingöl'den Sayın Cumhurbaşkanımıza kucak dolusu selam gönderiyorum. Türkiye için inşallah hayırlısı olur. Çok mutluyum."

Yeni türküsüne klip çekmek için Bingöl'de bulunan Delen, AA muhabirine, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz keşfinin Türk halkı için en güzel müjdelerden biri olduğunu söyledi.

Delen, "Bugün gerçekten Türk halkının en güzel günlerinden birisi. Gerçekten gördük ki ülkemizin ne kadar büyük başarılar yakaladığını son dönemlerde şahit olduk. Bir sanatçı olarak Bingöl'den Sayın Cumhurbaşkanımıza kucak dolusu selam gönderiyorum. Türkiye için inşallah hayırlısı olur. Çok mutluyum. Tekrar kıymetli büyüklerimize Bingöl'den kucak dolusu saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

Asil Doğan'ın bestelediği ve kendisinin seslendirdiği "Eğlen dur yolcu" türküsünün klip çekimlerini Bingöl'ün tarihi ve turistik yerlerinde çekmeye devam ettiklerini anlatan Delen, çekimlerin tamamlanmasının ardından klibin yayınlanacağını bildirdi.