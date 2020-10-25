Son dakika haberi: Sanatçılardan Başkan Böcek'e videolu destek - Son Dakika

Son dakika haberi: Sanatçılardan Başkan Böcek'e videolu destek

25.10.2020 21:32
Son dakika haberi: Sanatçılardan Başkan Böcek'e videolu destek, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koronavirüs tedavisi sonrasında akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görüyor.

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koronavirüs tedavisi sonrasında akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görüyor. Bugün 58 yaşına yoğun bakımda giren Başkan Böcek'e destek için Zülfü Livaneli'den Funda Arar'a, Kıraç'tan Onur Akın'a, Yonca Lodi'den Hasan Yılmaz'a, Burcu Güneş'ten Fettah Can'a birçok sanatçı video çekerek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine özel hastanede tedaviye alındı. Sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine Başkan Böcek, 7 Eylül'de yoğun bakıma alındı. Koronavirüs tedavisinin ardından astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle tedbir amaçlı uyutulan Böcek, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

SANATÇILARDAN VİDEOLU DESTEKHalen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Muhittin Böcek'e destek ve doğum gününü kutlamak için birçok sanatçı video çekip, paylaştı. Başkan Böcek'e geçmiş olsun dileklerinde bulunan sanatçılar şunları söyledi: Zülfü Livaneli: "Sevgili Muhittin Başkan, belki de uyuyorsun ben bu videoyu kaydettiğimde ama aklımız, fikrimiz, kalbimiz iyi niyetimiz bu süreç boyunca hep seninleydi. Biliyorum, görünen düşmanlarla çok kolay baş edersin ama bu sefer görünmeyen bir düşman geldi ama bunu da yeneceğine duyduğum ilk andan beri inancım tamdı. Şimdi de çok şükür iyi bir noktaya geldi. Daha çok yapacak iş var, daha çok yaşanacak hayat var, mücadele var. Bunu da böyle atlatmış oldun, geçmiş olsun sevgili başkan" dedi.Funda Arar: "Sevgili Muhittin Böcek, çok geçmiş olsun. Ben inanıyorum ki eskisinden çok daha sağlıklı bir şekilde makamınızda olacaksınız. Gene çok güzel konserler yapacağız. Tekrar geçmiş olsun." Emre Aydın: "Bütün dileklerimiz sağlığınıza bir an önce kavuşup, aramıza dönmeniz yönünde. Acil şifalar diliyoruz. Çok çok geçmiş olsun." Ali Altay: "Torosların yürekli evladı çok kıymetli Muhittin Başkanım, sadece Antalya'nın değil, Türkiye'nin kalbi sizinle. Çok kısa zamanda sağlıklı günlerde görüşeceğiz. Sizi seviyorum."Kıraç: "Sevgili Muhittin ağabeyciğim, seni tekrar aramızda görmek, gerçekten bize büyük bir armağan oldu, çok teşekkür ederiz bu azmin için. Dualarımız seninleydi. Allah sevdiklerinle bize bağışladı. Tekrar kavuşmak, kucaklaşmak dileğiyle seni seviyorum."Onur Akın: "Sevgili dostum, değerli başkanım Muhittin Böcek, sana bir şey olmayacağından hiç şüphem yoktu. Sen güçlü bir insansın. Yıllardır hem siyasette hem de reel hayatta her şeyin üstesinden geldin. Ama bu hastalık tabi riskli, tehlikeli, ben bunun da üstesinden geleceğini biliyordum. Sana bir şey olmayacak güçlü bir yapın var biliyordum. Allah seni, bize ve sevenlerine bağışladı. Hoş geldin tekrar. Seni seviyoruz."

Son dakika haberi: Sanatçılardan Başkan Böcek'e videolu destek
Son dakika haberi: Sanatçılardan Başkan Böcek'e videolu destek
Son dakika haberi: Sanatçılardan Başkan Böcek'e videolu destek
Son dakika haberi: Sanatçılardan Başkan Böcek'e videolu destek

Akdeniz Üniversitesi, Muhittin Böcek, Koronavirüs, Antalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Sanatçılardan Başkan Böcek'e videolu destek - Son Dakika

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