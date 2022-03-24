Son dakika haberi: Sanayi Sitesi esnafı patlama anını anlattı: "Böyle patlama ancak savaşlarda olur" - Son Dakika
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Son dakika haberi: Sanayi Sitesi esnafı patlama anını anlattı: "Böyle patlama ancak savaşlarda olur"

24.03.2022 21:30

Son dakika haberleri: Sanayi Sitesi esnafı patlama anını anlattı: "Böyle patlama ancak savaşlarda olur" Esnaf Musa Yüksel: "Torna atölyesi yoğun olur, sabah saatleri olması büyük bir facianın eşiğinden dönüldü" Diyarbakır'da sabah saatlerinde 3.

Sanayi Sitesi esnafı patlama anını anlattı: "Böyle patlama ancak savaşlarda olur"

Esnaf Musa Yüksel:

"Torna atölyesi yoğun olur, sabah saatleri olması büyük bir facianın eşiğinden dönüldü"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da sabah saatlerinde 3. Sanayi Sitesi'nde meydana gelen patlamaya ilişkin sanayi esnafı Musa Yüksel o anları anlattı. Yüksel, patlama sesinin ancak savaşta olduğunu belirtirken, sabah saatleri olması büyük bir facianın önüne geçildiğini ifade etti.

Kayapınar ilçesinde bulunan 3. Sanayi Sitesi 7'nci blokta bir torna atölyesinde meydana gelen patlamada 5'i ağır 10 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alınırken, sanayi sitesi esnafı Musa Yüksel, patlama anına ilişkin yaşadıklarını anlattı.

"Çok korkunç bir ses yaşadık, böyle bir ses ancak savaşlarda olur"

Sabah iş yerlerinde kahvaltı yaptıkları esnada inanılmaz bir ses duyduklarını söyleyen Yüksel, birden karşıdaki iş yerinin dumana büründüğünü ifade etti. Parçaların havada uçuştuğunu gördüklerini aktaran Yüksel, "O an direkt kaza yerine gittik. Bazı arkadaşlarımızın kollarında, bazılarının bacaklarının olmadığını gördük. Sonrasında ise olup bitenler göz önünde. Çok korkunç bir ses yaşadık. Böyle bir ses ancak savaşlarda olur. Böyle bir ses yaşadık, böyle bir sesle karşılaştık. Torna atölyesi olduğu için sanayi esnafı yapılması gereken işleri oraya götürmekte. Birçok esnaf oraya gitmekte. Şükür ki, sabah saatleriydi fazla bir yoğunluğun olmaması büyük bir facianın önüne geçtiğini düşünüyorum" dedi.

Öte yandan, 5 iş yeri ve 20'ye yakın aracın zarar gördüğü belirlendi.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Son dakika haberi: Sanayi Sitesi esnafı patlama anını anlattı: Böyle patlama ancak savaşlarda olur
Son dakika haberi: Sanayi Sitesi esnafı patlama anını anlattı: Böyle patlama ancak savaşlarda olur
Son dakika haberi: Sanayi Sitesi esnafı patlama anını anlattı: Böyle patlama ancak savaşlarda olur

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Diyarbakır, Patlama, Esnaf, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Sanayi Sitesi esnafı patlama anını anlattı: 'Böyle patlama ancak savaşlarda olur' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Sanayi Sitesi esnafı patlama anını anlattı: "Böyle patlama ancak savaşlarda olur" - Son Dakika
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