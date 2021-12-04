Son dakika haberi: Sanayi sitesindeki yangın gece bekçilerinin ihbarıyla söndürüldü - Son Dakika

Bekçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Marangozlar Sanayi Sitesi'nde devriye gezen bekçiler, kamyon karoseri üretilen M.D'ye ait iş yerinde çıkan yangını fark etti.

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