Son dakika haberi: Sanayi sitesindeki yangın gece bekçilerinin ihbarıyla söndürüldü - Son Dakika

Beypazarı ilçesinde sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan yangın, gece bekçilerinin ihbarı sonucu itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Marangozlar Sanayi Sitesi'nde devriye gezen bekçiler, kamyon karoseri üretilen M.D'ye ait iş yerinde çıkan yangını fark etti.
Bekçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında iş yeri zarar gördü.
Kaynak: AA
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