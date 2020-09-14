Son dakika haberi: Sanayi üretimi Temmuz'da yıllık yüzde 4.4 yükseldi

Türkiye genelinde sanayi üretimi Temmuz'da aylık bazda yüzde 8.4 ve yıllık bazda yüzde 4.4 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre yıllık bazda, madencilik ve taşocakçılığı sektörü üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.9 azalırken, imalat sanayi sektörü üretimi yüzde 5.1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü üretimi yüzde 1.4 arttı.

TÜİK verilerine göre, Temmuz'da aylık bazda madencilik ve taşocakçılığı sektörü üretimi yüzde 5.4, imalat sanayi sektörü üretimi yüzde 8.6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü üretimi yüzde 6.4 arttı. (Grafik)