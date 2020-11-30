Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dönmez'den SATSO'ya ziyaret - Son Dakika

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dönmez'den SATSO'ya ziyaret

30.11.2020 15:27
Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dönmez'den SATSO'ya ziyaret, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ'u ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ'u ziyaret etti.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, Dönmez, KOSGEB Sakarya İl Müdürü Onur Kurtçu'nun da hazır bulunduğu ziyarette, SATSO Tek Durak Ofis Hizmet Binaları projesinde yer alacak olan KOSGEB Sakarya İl Müdürlüğü ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Sakarya Yatırım Destek Ofisi'nde devam eden çalışmaları inceledi.

İncelemeler sırasında konuşan Dönmez, hizmet binalarının üyelerin ihtiyaçlarını karşılaması ve kurumsal hizmet anlayışı açısından başarılı bir çalışma olduğuna dikkat çekerek, KOSGEB ve MARKA'nın burada çok daha verimli bir şekilde hizmet verebileceklerini ifade etti.

Dönmez, aynı kampüs içerisinde birden çok kurumun hizmetlerinden faydalanacak olmanın iş dünyası için bir avantaj olacağını vurguladı.

Altuğ da Dönmez'i ağırlamaktan ve devam eden projeyi tanıtmaktan büyük memnuniyet duyduklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bulunduğumuz konum son 2 senede ciddi büyüme potansiyeli göstermeye devam ediyor. Genişleyen 1. OSB alanı, Galericiler Sitesi ve Küçük Sanayi Sitesi projeleri ile iş dünyasına hizmeti amaçlayan bir bölge olarak genişliyor. SATSO olarak bizler de Tek Durak Ofis Hizmet Binaları ile iş dünyasının tüm ihtiyaçlarını aynı anda karşılayabileceği bir hizmet kampüsü oluşturma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Binalarımızda KOSGEB, MARKA gibi değerli kuruluşların yanı sıra bu bölgeyi canlandıracak birçok kuruluşun da hizmet vermesini sağlamak amacındayız."

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Yönetim Kurulu, Ali Dönmez, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dönmez'den SATSO'ya ziyaret - Son Dakika


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