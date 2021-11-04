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Son dakika haberi: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan CHP'li Cihangir İslam'a tepki: "Ben ailemden şehit verdim. FETÖ mücadelesinde ben şehit verdim" - Son Dakika

Son dakika haberi: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan CHP'li Cihangir İslam'a tepki: "Ben ailemden şehit verdim. FETÖ mücadelesinde ben şehit verdim"

04.11.2021 07:45
Son dakika haberi: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan CHP'li Cihangir İslam'a tepki:

Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan CHP'li Cihangir İslam'a tepki: "Ben ailemden şehit verdim.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan CHP'li Cihangir İslam'a tepki: "Ben ailemden şehit verdim. FETÖ mücadelesinde ben şehit verdim"

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2022 bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde yaşanan tartışma sırasında CHP İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam'ın, "Sen FETÖ'nün hesabını ver" demesi üzerine Bakan Varank, "Ben ailemden şehit verdim. FETÖ mücadelesinde ben şehit verdim" dedi.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak bir diktatörün ölümünü konu alan "Viva Zapata" adlı filmin kesitlerinden örnek vermesine tepki gösterdi.

Şener'in konuşmasında "AK Parti milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutsallaştırdıklarını belirttiğini hatırlatan Varank, "Çok çirkin kampanyanın döndüğü şu iki günde Cumhurbaşkanımızla ilgili çok çirkin hashtaglar açıldı. Öldüğüyle ilgili ifadeler kullanıldı, hasta olduğuyla ilgili ifadeler kullanıldı. Sayın Abdüllatif Şener, böyle bir ortamda Viva Zapata diye bir filmden bahsetti ve oradaki karakterin kasabanın ortasında öldürülmesinden bahsetti. Sayın Şener'in bu ifadesinin açıkçası özellikle seçildiğini düşünüyorum. Bizim inanç anlayışımızda hiçbir yaratılmış kutsallaştırılmaz. Sayın Şener, siyaset arenasındaki yelpazede yer değiştirirken kendi medeniyet değerlerine de başkalaşmış. Keşke Peygamber Efendimiz öldükten sonra Hazreti Ömer ile Hazreti Ebubekir arasındaki hikayeyi hatırlasaydı. Bizim kimseyi kutsallaştırmadığımızı hatırlardı" ifadelerini kullandı.

Bakan Varank'ın sözlerine bazı CHP milletvekilleri, "Bizim değerlerimiz derken CHP'yi ne olarak nitelendiriyorsunuz?" deyip masalara vurarak tepki gösterdi. Bakan Varank, "Sayın Şener bizim medeniyet değerlerimize uzaklaşmış, bunu söylüyorum. Biz Cumhurbaşkanımızla siyaset yapıyoruz. Onun bu ülke için harcadığı emeğin farkındayız ve bütün çalışmalarımızda onu anıyoruz. Kendisi CHP'de siyaset yaptığı için Sayın Kılıçdaroğlu ile adının anılmasını istemiyor olabilir. Ben de CHP'de siyaset yapsaydım asla Kılıçdaroğlu ile anılmak istemezdim" şeklinde konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam'ın, "Sen FETÖ'nün hesabını ver" ifadelerini kullanması üzerine de Bakan Varank, "Ben ailemden şehit verdim. FETÖ mücadelesinde ben şehit verdim" ifadelerini kullandı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan CHP'li Cihangir İslam'a tepki: 'Ben ailemden şehit verdim. FETÖ mücadelesinde ben şehit verdim' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan CHP'li Cihangir İslam'a tepki: "Ben ailemden şehit verdim. FETÖ mücadelesinde ben şehit verdim" - Son Dakika
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