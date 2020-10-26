Son dakika haberi: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın Çardak'ta fabrika ziyareti - Son Dakika

Son dakika haberi: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın Çardak'ta fabrika ziyareti
26.10.2020 12:18
Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın fabrikaya gelişi Bakan Varank'ın fiiltre üretim aşamalarını incelemesi Bakan Varank'ın üretim bandında filtre kesmesi Bakan Varank'ın tezgahlarda çalışan personelle sohbet etmesi Bakan Varank'ın iş adamları ve yetkililerle bir araya geldiği...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın fabrikaya gelişi
Bakan Varank'ın fiiltre üretim aşamalarını incelemesi
Bakan Varank'ın üretim bandında filtre kesmesi
Bakan Varank'ın tezgahlarda çalışan personelle sohbet etmesi
Bakan Varank'ın iş adamları ve yetkililerle bir araya geldiği toplantı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Denizli'nin Çardak ilçesinde Çardak Organize Sanayi Bölgesinde Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) desteğini alan filtre ve kalem fabrikalarında incelemelerde bulundu. Varank, burada iş adamları ve yetkililerle bir araya geldi.
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