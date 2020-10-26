Son dakika haberi: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın Çardak'ta fabrika ziyareti - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın fabrikaya gelişi

Bakan Varank'ın fiiltre üretim aşamalarını incelemesi

Bakan Varank'ın üretim bandında filtre kesmesi

Bakan Varank'ın tezgahlarda çalışan personelle sohbet etmesi

Bakan Varank'ın iş adamları ve yetkililerle bir araya geldiği toplantı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Denizli'nin Çardak ilçesinde Çardak Organize Sanayi Bölgesinde Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) desteğini alan filtre ve kalem fabrikalarında incelemelerde bulundu. Varank, burada iş adamları ve yetkililerle bir araya geldi.