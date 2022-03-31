Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Isparta'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Varank, Valiliği ziyaret ederek, Vali Ömer Seymenoğlu'dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından Mimar Sinan Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunan Varank, AK Parti Isparta İl Başkanlığına geçerek, burada partililerle buluştu. AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, partinin çalışmalarını anlattı.

Bakan Varank, daha sonra Isparta Belediyesine giderek, kendisini karşılayanları selamladı. Makama geçen Varank, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve belediye çalışanlarıyla bir süre sohbet etti.

Varank, kentteki bir otelde Sanayicilerle İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katıldı.