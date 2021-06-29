Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kırşehir'de gençlerle buluştu - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kırşehir'de gençlerle bir araya gelerek robotik kodlama ve yazılım projelerini inceledi.

Bakan Varank, Cacabey Gençlik Merkezi'ndeki teknoloji sınıfını ziyaret etti. Öğrencilerden, robotik kodlama ve yazılımla ilgili geliştirilen projeler hakkında bilgi alan Varank, başarılı projelerin sahiplerini tebrik etti.

Daha sonra kıraathane bölümüne geçen Bakan Varank'a, İl Gençlik ve Spor Müdürü Numan Nafiz Şahin, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Gençlerle sohbet eden Varank, son yıllarda gençlerle ilgili çok güzel imkanların oluşturulduğunu belirterek "Sayın Cumhurbaşkanımız çocuklarımıza ve gençlerimize bu imkanları sunuyor. Allah razı olsun. Eskiden böyle imkanlar yoktu. Burada gençlerimizin yaptığı işler çok değerli. Hepinizi tebrik ediyorum. Bizim derdimiz çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği. Maşallah, hepsinin on parmağında on marifet var." dedi.

Bakan Varank, daha sonra TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine geçerek Ahi Evran Yılı dolayısıyla düzenlenen Yöresel Lezzetler ve Kalfalar Yarışıyor yarışmasının ödül törenine katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği koordinasyonunda düzenlenen yarışmada, yöresel Çirleme yemeğiyle birinciliği kazanan Battal Karakoç'a ödülünü veren Varank, hazırlanan yemeklerden tattı.

Dereceye giren diğer yarışmacılara ödüllerini, Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli verdi.