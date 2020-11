Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Tekirdağ'da fabrika açılışına katıldı - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde fabrika açılışına katıldı. Açılışa Tekirdağ'ın yanı sıra Gaziantep'ten de çok sayıda yetkili katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MAV Elyaf Fabrikası'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada Gaziantep'te 300 fabrikanın açılış törenine muhalefetin getirdiği eleştirilere de yanıt verdi. Bakan Varank, "Son dönemde Gaziantep'te üretime geçen 300 fabrikanın resmi açılış törenini gerçekleştirdik. Bu tabii sadece Gaziantep için değil ülkemiz ekonomisi açısından da çok önemli ve büyük bir tören oldu. O kadar dikkat çekti ki muhalefet partileri bu törene nasıl saldıracaklarını bilemediler. Yüzlerce, binlerce vatandaşımıza istihdam sağlayan devasa tesislere lokanta dediler, eczane dediler, market dediler. Biz tabii bu tesislerin ne olduğunu kendilerine tek tek gösterdik. Bugün de devasa bir fabrikanın açılışını yapıyoruz. Bu töreni içeride yaptık, niye? Dışarıdan bakıp da terzihane açtılar demesinler diye bu muhteşem fabrikayı içeriden açıyoruz, kendilerine gösteriyoruz. Çünkü şunu anlayamıyorlar. Bakın burada Gülsan Holding var, 1940'lı yıllarda dedemizle beraber biz iş hayatına başladık dediler. Sadece Antep'te 5 fabrikaları var. Bakın görüyorsunuz bugün yeni bir fabrikayı Tekirdağ'da açıyorlar. Yani muhalefet bir firmanın birden fazla fabrikası olabileceğini akıl dahi edemiyor" dedi.

Bakan Varank, "Bugün Tekirdağ, ardından Kırklareli'de oldukça yoğun bir programımız olacak, tabiri caizse bir nevi Trakya çıkarması yapıyoruz. Bu güzel güne özellikle bir fabrika açılışıyla bu önemli yatırımla başlayalım istedik. Şunu samimiyetle ifade etmek istiyorum. İl programlarımızda beni en çok heyecanlandıran işler sahada yatırımcıyla, emekçiyle doğrudan bir araya geldiğimiz anlar oluyor. Çünkü sanayinin dinamizmini yerinde gördüğünüzde açıklanan o ihracat rekorlarının ardındaki emeği, alın terini ve özverili çalışmayı çok daha iyi anlayabiliyorsunuz. Açılan her yeni fabrika bulunduğu yerin istihdam ve ihracat potansiyeline sunduğu katkının yanında aslında Türkiye'nin sanayi altyapısını da besliyor ve zenginleştiriyor" dedi.

"Dünya ekonomisi salgınla ivme kaybederken Türkiye vizyoner projeler ve yeni yatırımlarla bu süreçte emsallerinden ayrıştı"

Dünya ekonomisi salgınla ivme kaybederken Türkiye'nin vizyoner projeler ve yeni yatırımlarla bu süreçte emsallerinden ayrıştığını vurgulayan Bakan Varank, "Bakın sadece son 6 ayda bizzat benim katıldığım programlarda hangi yatırımlar hayata geçti, kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. Salgın döneminin en kritik ihtiyaçlardan olan, yoğun bakım solunum cihazımızı rekor sürede seri üretim bandından indirdik. Türkiye'nin Otomobili fabrikasının temellerini Gemlik'te attık. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programımızın makine sektöründeki 10 projesine destek vermeye başladık. Bu sayede makine alanında dışa bağımlılığımızı azaltacak 1 milyar liralık sabit yatırımın önünü açtık. Gebze'de, Bursa'da, Malatya'da, Erzurum'da, Diyarbakır'da fabrikalar açtık, yeni merkezlerin ve projelerin temellerini attık. Bakın şimdi de öyle güzel bir iş yapıyoruz ki, Gaziantepli Gülsan Holding'in Antep dışındaki ilk fabrikasının resmi açılışını gerçekleştirmek bizlere nasip oluyor. İçinde bulunduğumuz MAV Elyaf Fabrikası için 95 milyon avroluk yatırım yapıldı ve şu anda 140 kişi istihdam ediliyor. Burada yılda 36 bin ton non-woven kumaş üretilecek. Bu kumaşlar maske, tulum, önlük, bebek bezi ve hasta bezi gibi ürünlerin temel girdisi. Yani salgınla birlikte stratejik hale gelmiş temel bir üründen bahsediyoruz. Sadece bu fabrikamız, 56 ülkeye ulaşıp yılda 35 milyon dolar ihracat yapmayı hedefliyor. Türkiye, Avrupa, Afrika, Ortadoğu ve Orta Asya'da non-woven kumaş üretiminde önemli bir merkez olma yolunda hızla ilerliyor. Ben Gülsan Holding'e, Tekirdağ'a ve ülkemize bu kritik yatırımı kazandırdıkları için teşekkür ediyorum. Bol bereketli ve hayırlı kazançlar diliyorum" diye konuştu.

Bakan Mustafa Varank, salgınla mücadele konusunda Türkiye'nin pek çok ülkeden pozitif yönde ayrıştığını belirterek, "Salgınla mücadelede Türkiye, az önce de ifade ettiğim gibi pek çok ülkeden pozitif yönde ayrıştı. Tabi burada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin sunduğu esneklik ve hızlı harekete geçebilme kabiliyeti bizim en büyük avantajımız oldu. Oldukça zorlu geçen Nisan ayının ardından, hızlı bir toparlanma sürecine girdik. Reel sektör, her türlü şoka karşı dayanıklılığını gösterdi, yüz akımız oldu. Halihazırda büyümenin öncü göstergeleri gayet olumlu bir seyre sahip. Organize sanayi bölgelerimizdeki elektrik tüketimi, Eylül-Ekim aylarında salgının tüm yaralarını sardı. Üretim çarkları Mart'a, yani salgın öncesi döneme bile daha hızlı dönüyor. Sanayide siparişler, kapasite kullanımı, yatırımlar ve ihracat atıyor. Şunu çok net söyleyebilirim. Yılın üçüncü çeyreğinde, güçlü bir ekonomik büyüme göreceğiz. İnşallah Kasım-Aralık aylarında da bu performans devamı gelecek" şeklinde konuştu.

"Elbette dünyada olup bitenleri de yakından takip ediyoruz" diyen Bakan Varank, "Avrupa'daki son dönem kısıtlamaları malum, lojistik ve dış talep kanallarıyla bizi de etkileyebilir. Tabii bu hususlar doğrudan bizim kontrolümüzde değil. Ancak şundan emin olun lütfen. Bizim en temel önceliğimiz, Türk sanayisinin gücünü her daim muhafaza etmesini sağlamak. Önümüzdeki dönemde Tekirdağ gibi sanayi merkezlerini daha da güçlendirmenin peşinde olacağız. Burası çok özel bir coğrafyaya sahip. Kara, deniz, demir ve hava yolu ulaşımının hepsi Tekirdağ'da mevcut. İstanbul ve Avrupa'ya yakınlığınız, tüm yatırımcılar için çok cazip fırsatlar sunuyor. 14 Organize Sanayi Bölgesi ile Bursa'dan sonra Türkiye'de ikinci sıradasınız. Bu OSB'lerin 10'u 18 yıllık iktidarımızda kuruldu ve biz bu OSB'ler için cari fiyatlarla 1 milyar liranın üzerinde kredi kullandırdık. Yine bu sene; Ergene 1, Ergene 2 ve Çorlu OSB'lerine yaklaşık 14 milyon lira aktardık. Ayrıca Ergene Havzasındaki Derin deniz deşarjı ile kolektör hattına da 16 buçuk milyon lira verdik. Sanayi sicil kayıtlarımıza göre ilimizde 2 bin 857 sanayici var. Yani, Türkiye'de en fazla sanayiciye sahip olan 12. ilsiniz. Hemen hemen her sektörde de üretim yapabiliyorsunuz. Ekim ayı ihracat rakamlarına da baktım. 101 milyon dolarlık ihracatla, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 8'lik bir ihracat artışı gerçekleştirmişsiniz. Ayrıca yatırım iştahınız da çok güçlü. İlk 9 ayda özel sektörün Tekirdağ'daki 5 milyar liralık yatırımına teşvik vermişiz. Tekirdağ'ın potansiyelini daha ileri taşıyacak projelere de hız vereceğiz. Kalkınma Ajansımız aracılığıyla Çerkezköy OSB'ye bir dijital dönüşüm merkezi kuruyoruz. Bu merkez, hem sanayicilere danışmanlık hizmeti verecek hem de OSB'deki meslek lisesinin müfredatına katkı sunacak. İlk aşamada 100 firmanın dijital dönüşüm seviyesi test edilecek. Orta vadeli hedefse burada 20 bin kişiye eğitim verilmesi. 6 milyon liralık bu yatırımın 2021'in ilk yarısında faaliyete geçmesini planlıyoruz. KOBİ'lerin enerji verimliğini güçlendirecek bir projemiz de olacak. Bu kapsamda önümüzdeki 3 yıllık süreçte Trakya Bölgesi'ndeki 350 KOBİ'nin enerji verimliliğini iyileştirip, rekabetçiliklerini artırmayı hedefliyoruz. Gençlerin ve kadınların istihdama katılımını çok önemsiyoruz. Bu sene başlattığımız Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programıyla 13 milyon liralık bir kaynağı bölgeye aktardık. Seracılık ve kırsal kalkınma projelerinde kullanılacak bu kaynak, 365 dezavantajlı kadın ve gencimizin istihdamına vesile olacak. Yine Trakya'nın tarımsal kabiliyetlerini zenginleştirmek üzere, milli hibrit tohum geliştirme projesini başlattık. Bölgede faaliyet gösteren tohum firmalarıyla Namık Kemal Üniversitesini bir araya getirdik. Ortak bir şirket kuruldu. Ar-Ge çalışmalarına hız verildi. 13 milyon liralık yatırımla bölgenin tohum ıslahı ve ticarileştirilmesi alanında önemli bir merkez haline gelmesini sağlayacağız. Gördüğünüz gibi; Tekirdağ için sanayiyi, teknolojiyi ve tarımı çok daha ileri taşıyacak yenilikçi işlerin peşindeyiz" dedi.

Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu ise, holding bünyesinde 2004 yılında Gaziantep'te başladıkları nonwoven yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Çorlu Ergene 1, Organize Sanayi Bölgesi'nde 95 milyon euroluk yatırımla 2020 yılı Nisan ayında MAV Elyaf Nonwoven Spunbond üretim tesisimizi devreye alarak ülke ekonomimize katkı sağladığımız için gururluyuz. Türkiye ve yurtdışındaki pek çok bebek bezi üreticisinin ana tedarikçisi olarak ürünlerimiz, bebek bezi, hijyenik pedler, hasta bezleri ve medikal sektörlerinde kullanılmaktadır. Son yaşadığımız Covid-19 pandemisi, ülkemizde bu konuda üretimin olması stratejik önemini bir kez daha göstermiştir. Spunbond üretimlerimizle medikal sektörde üretim yapan maske, tulum, ve önlük üreticilerinin ana hammaddelerini zamanında karşılayarak gerek ülkemizin ihtiyaçlarını, gerekse de ihracata katkı sağlayarak ülkemize teknik tekstil alanında ki gücümüzle prestij kazandırmıştır."

"Nonwoven konusunda Türkiye olarak net ihracatçı konumumuz, bu yatırımımızla birlikte ülke olarak yerimizi daha da sağlamlaştırmaktadır" diyen Topçuoğlu, "Değişik sektörlerde 3 bin çalışanı ile faaliyet gösteren grubumuz, global spunbond üreticileri arasında dünyada ilk 10'a girerek ülkemizi gururla temsil etmektedir. Yıllık 100 milyon dolarlık spunbond ihracatımızla ülkemize döviz kazandırmaktayız. Gülsan Holding olarak spunbond nonwoven kumaşlar, hijyen amaçlı filmler, hali ipliği ve çuval ihracatlarımızla Türkiye'nin ilk bin ihracatçı firma sıralamasında 108. ve 388. olarak 2 şirketimizle toplam 220 milyon dolarlık ihracatımızla 56 farklı ülkeye ihracat yapıyoruz. Kurum olarak en önemli özelliğimiz ve önceliğimiz her zaman en üst kaliteye odaklanarak, innovasyona yönelik yatırımlarımızla her zaman en iyisini üretmektir. İş ortaklarımızdan 85 milyar dolar cirosu olan P&G'nin global olarak 50 binden fazla tedarikçisi arasından seçerek ödüllendirdiği mükemmellik ödülüne, üstün kalite ve her zaman en iyiyi sunmayı ilke edinmiş olan şirketimiz üst üste son on yıldır bu ödülü alarak bu konudaki kararlılığımızı uluslararası seviyelerde de göstermektedir. Tabii bu başarıları gösterirken ülkemizin sağlamış olduğu altyapı, yatırım destekleri, sanayinin ve ihracatın önünü açacak uygulamalar ve destekler bu başarıları beraberinde getirmektedir. Ülkemizin kalkınması ve gelişmesi yönünde her alanda bizlere bu imkanları sağlayan, vizyonu ile yolumuza ışık tutan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bugün bu açılış törenimizde bizleri yalnız bırakmayan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, Gaziantep Valimiz Davut Gül, Tekirdağ Valimiz Aziz Yıldırım, milletvekillerimiz, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak ve oda başkanlarımızın destekleri ile yatırımlarımıza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Törene Bakan Varank'ın yanı sıra Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Gaziantep Valisi Davut Gül, Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliği Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Keleci katıldı. Konuşmaların ardından açılış anısına Bakan Varank'a Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustaf Topçuoğlu tarafından hediye takdim edildi. Tören, açılış kurdelesinin kesilmesi ile sona erdi. - TEKİRDAĞ