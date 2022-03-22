Son dakika haber! Sancaktepe'de annesini öldürüp babası ve 2 kardeşini yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Sancaktepe'de annesini öldürüp babası ve 2 kardeşini yaralayan zanlı tutuklandı

22.03.2022 14:38

Son dakika gündem haberine göre Sancaktepe'de aralarında çıkan tartışmada annesini bıçakla öldürüp babasını ve 2 kız kardeşini yaralayan şüpheli tutuklandı.

Sancaktepe'de aralarında çıkan tartışmada annesini bıçakla öldürüp babasını ve 2 kız kardeşini yaralayan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi Batı Sokak'taki bir apartmanda ikamet eden Reşit Y, henüz belirlenemeyen bir nedenle ailesiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Reşit Y, önce annesini daha sonra olaya müdahale eden babası Ahmet ile kız kardeşleri Şilan ve İpek Y'yi bıçakla yaraladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan anne Çiçek Y, hayatını kaybederken, baba ve iki kızı hastaneye kaldırıldı.

Sancaktepe Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Reşit Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Son dakika haber! Sancaktepe'de annesini öldürüp babası ve 2 kardeşini yaralayan zanlı tutuklandı
Son dakika haber! Sancaktepe'de annesini öldürüp babası ve 2 kardeşini yaralayan zanlı tutuklandı
Son dakika haber! Sancaktepe'de annesini öldürüp babası ve 2 kardeşini yaralayan zanlı tutuklandı

YORUMLAR
500
Son dakika haber: 'Sigara içme' uyarısına sinirlendi; Annesini öldürdü, babası ve kardeşlerini yaraladı Son dakika haber: 'Sigara içme' uyarısına sinirlendi; Annesini öldürdü, babası ve kardeşlerini yaraladı Son dakika haber: Kütahya'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı Son dakika haber: Kütahya'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Sancaktepe'de annesini öldürüp babası ve 2 kardeşini yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
15:01 Rus askeri para karşılığında tankını Ukrayna'ya teslim etti!
14:55 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Boğaziçi' açıklaması: Eski yerlerinize tıpış tıpış gideceksiniz
14:53 Baykar Teknoloji: Kripto para gibi bir girişimimiz bulunmuyor
14:49 Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne mühimmat sevkiyatı yapıldığı sırada patlama yaşandı! 2 polis ağır yaralı
14:49 Cicişler'den Esra Ersoy, "Çocuğa cinsel istismar" suçundan gözaltında!
14:41 Gülşen'e taş çıkartan Nevra Serezli'yi böyle görmemiştiniz! Zamanında arkası olmayan elbise giymiş
14:08 AB'ye kaçak girmeye çalıştı ama yapamadı! Ukraynalı eski milletvekilinin eşinin üzerinden milyonlarca dolar nakit para çıktı
14:06 Abramovich ters köşe yaptı! Süper Lig'den değil TFF 2. Lig'den bir takıma talip oldu
14:05 Uçan taksilerin görücüye çıkacağı tarih belirlendi!
14:03 Tırın çarptığı çekici sürücüsü yaşamını yitirdi, olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 15:06:48. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Sancaktepe'de annesini öldürüp babası ve 2 kardeşini yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement