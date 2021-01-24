Son dakika haber: Sancaktepe'de fabrika yangını - Son Dakika

Sancaktepe'de bir fabrikada çıkan yangın, hasara yol açtı.
Eyüpsultan Mahallesi Sandalcı Sokak'ta bulunan iş makineleri ve kompresor üretimi yapan fabrikada yangın çıktı.
Elektrik parlamasından başladığı öne sürülen yangın nedeniyle, önce fabrika bahçesinde park halinde bulunan bir minibüs alev aldı.
Daha sonra büyüyerek fabrikaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken farikada hasar oluştu.
Kaynak: AA
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