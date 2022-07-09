Son dakika haberi | Sancaktepe'de kurban kesimi dönüşü feci kaza: 4 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Sancaktepe'de kurban kesimi dönüşü feci kaza: 4 yaralı

09.07.2022 16:44

Son dakika haberler... Sancaktepe'de kurban kesimi dönüşü sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç, ağaca çarparak yan yattı.

Sancaktepe'de kurban kesimi dönüşü sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç, ağaca çarparak yan yattı. Kazada 4 kişi yaralanırken yere savrulan etleri itfaiye ekipleri topladı.

Kaza, Sancaktepe Veysel Karani Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Caner Y. idaresindeki 34 NC 425 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı, ardından karşı şeride geçerek yan yattı. Kazada sürücü Caner Y. ve araçta bulunan Soydan A., İpek A. ve Ayşe K. araçta sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar polis, ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek, ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlatırken yere savrulan kurbanlık etlerini ise itfaiye ekipleri topladı. Kaza sonrası olay yerine gelen yaralı yakınları, fenalık geçirerek gözyaşlarına boğuldu.

"Büyük bir ses duyduk, araç kontrolden çıkıp ağaca vurdu"

Konu hakkında konuşan vatandaşlardan Hayri Çetiner, "Bizde kurbanımızı kesiyorduk. Büyük bir ses duyduk. Araç kontrolden çıkıp ağaca vurdu. Daha sonra devrildi. Burada birçok vatandaş yardım edip araçtan çıkardık. Yaralıların durumu iyi. Onları ambulanslarla hastaneye gönderdik. Şimdi gerekli yardımları yapıyoruz. Geçmiş olsun. Bayram üzücü bir bayram" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Sancaktepe'de kurban kesimi dönüşü feci kaza: 4 yaralı - Son Dakika

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