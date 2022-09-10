Son dakika haberi... Sancaktepe'de halı asma tartışması cinayetle sonuçlandı

Mustafa Mert KARACA/ SANCAKTEPE'de balkona asılan halı nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi yaralandı, bir kişi ise hayatını kaybetti.

Olay dün saat 18: 00 sıralarında Sancaktepe Osmangazi Mahallesi Karakuş Sokak'ta bulunan iki katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, ikinci katta oturan ev sahibi Adem Ebik ve eşinin yıkadıkları halıyı evin balkonundan aşağıya astı. Alt kattaki kiracı Refai Karaman evinin balkonuna su girmesi nedeniyle rahatsız olunca halıyı çekerek aşağıya attı. Durumu fark eden ev sahibi Adem Ebik ile Refai Karaman aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Refai Karaman evinden aldığı silahla balkondan Adem Ebik'e ateş ederek kolundan yaraladı. Adem Ebik yaralandıktan sonra evine gidince, hırsını alamayan kiracı Refai Karaman silahla kapıyı zorlayarak ev sahibinin evine girdi. Yatak odasında bulunan olaydan habersiz Muhammet Ebik'i (24) silahıyla göğsünden vurdu. Ebik kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.