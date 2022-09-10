Son dakika haberi... Sancaktepe'de halı asma tartışması cinayetle sonuçlandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Sancaktepe'de halı asma tartışması cinayetle sonuçlandı

10.09.2022 14:22
Son dakika haberi... Sancaktepe'de halı asma tartışması cinayetle sonuçlandı

Son dakika haber... Mustafa Mert KARACA / SANCAKTEPE'de balkona asılan halı nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi yaralandı, bir kişi ise hayatını kaybetti.

Mustafa Mert KARACA/ SANCAKTEPE'de balkona asılan halı nedeniyle çıkan  tartışmada bir kişi yaralandı, bir kişi ise hayatını kaybetti.

Olay dün saat 18: 00 sıralarında Sancaktepe Osmangazi Mahallesi Karakuş Sokak'ta bulunan iki katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, ikinci katta oturan ev sahibi Adem Ebik ve eşinin yıkadıkları halıyı evin balkonundan aşağıya astı. Alt kattaki kiracı Refai Karaman evinin balkonuna su girmesi nedeniyle rahatsız olunca halıyı çekerek aşağıya attı. Durumu fark eden ev sahibi Adem Ebik ile Refai Karaman aralarında  tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Refai Karaman evinden aldığı silahla balkondan Adem Ebik'e ateş ederek kolundan yaraladı. Adem Ebik yaralandıktan sonra evine gidince, hırsını alamayan kiracı Refai Karaman silahla kapıyı zorlayarak ev sahibinin evine girdi. Yatak odasında bulunan olaydan habersiz Muhammet Ebik'i (24) silahıyla göğsünden vurdu. Ebik kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Karaman'ı olay yerinde gözaltına alarak polis merkezine götürüldü. Sağlık ekipleri, Muhammet Ebik'e yaptığı ilk müdahalenin ardından olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kolundan yaralanan baba Adem Ebik hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler binanın bulunduğu sokağa şerit çekerek çevrede önlem aldı. Savcı ve olay yeri inceleme ekipleri olayın gerçekleştiği binada incelemede bulundu. Muhammet Ebik'in cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Haberi alan Ebik'in yakınları evin önünde sinir krizleri geçirdi.  Mahalle sakini Murat Rengi, "Halı silkeleme  davasıymış. Önce bir diyalog yaşamışlar. Yukarıdan mermiyi sıkıyor, babasının koluna geliyor. Daha sonra çocuğu çıkıyor dışarıya" dedi. Öte yandan saldırgan Refai Karaman'ın özel güvenlik görevlisi olduğu ve 24 yaşındaki Muhammet Ebik'in cenazesinin yarın Karabük'te toprağa verileceği öğrenildi.Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Sancaktepe'de halı asma tartışması cinayetle sonuçlandı - Son Dakika

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