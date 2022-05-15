Sancaktepe'de husumetli olduğu kişinin aracını kundakladı...O anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Sancaktepe'de husumetli olduğu kişinin aracını kundakladı...O anlar kamerada

15.05.2022 00:52

Sancaktepe'de husumetli olduğu kişinin aracını kundakladı.

Sancaktepe'de husumetli olduğu kişinin aracını kundakladı...O anlar kamerada

- Husumetlisinin aracını kundaklayan şahıs yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bir kişi, aralarında husumet olan bir kişinin arabasını kundaklayarak ateşe verdi. Zanlı emniyet ekipleri tarafından kısa sürede yakalanırken, mahkemece serbest bırakıldı.

Olay, bugün Sancaktepe Akpınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabaha karşı kimliği belirsiz bir kişi, park halindeki bir aracın yanına gelerek çevreyi kontrol ettikten sonra yakıt dökerek otomobili ateşe verdi. Araç alevlere teslim olurken Meçhul kişi ise aracı yakarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Bir yandan çevredeki güvenlik kamera görüntülerini mercek altına alan emniyet ekipleri, diğer taraftan yakılan aracın sahibi T.B.'nin ifadesine başvurarak herhangi bir hasmı olup olmadığını araştırdı.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, yapılan araştırmalarda failin eşkalini belirledi. Kundakçının, kimlik bilgileri tespit edilen K.B. olduğu anlaşıldı. Şüpheli aynı gün düzenlenen operasyonla Ümraniye'de yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen kundakçı sorguya alındı. Polise verdiği ifadede suçunu itiraf eden K.B., aracı kundaklanan T.B. ile aralarında eski bir alacak verecek meselesi yüzünden uzun süredir husumet bulunduğunu ve bu sebeple olayı gerçekleştirdiğini anlattı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli aynı gün adli makamlara sevk edildi. Zanlı K.B., sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Öte yandan aracın kundaklanma anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kayda geçen kamera görüntülerinde, şüpheli K.B., gece karanlığında bir otomobilin yanına yaklaşıyor ve bir süre sonra araç alev alarak yanmaya başlıyor.

Sancaktepe'de husumetli olduğu kişinin aracını kundakladı...O anlar kamerada
Sancaktepe'de husumetli olduğu kişinin aracını kundakladı...O anlar kamerada
Sancaktepe'de husumetli olduğu kişinin aracını kundakladı...O anlar kamerada
Sancaktepe'de husumetli olduğu kişinin aracını kundakladı...O anlar kamerada
Sancaktepe'de husumetli olduğu kişinin aracını kundakladı...O anlar kamerada

YORUMLAR
500
Son Dakika | Kuzenini öldüren doktorun teslim olduğu anlar kamerada Son Dakika | Kuzenini öldüren doktorun teslim olduğu anlar kamerada Son dakika haber: Kuzenini öldüren doktorun teslim olduğu anlar kamerada Son dakika haber: Kuzenini öldüren doktorun teslim olduğu anlar kamerada

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sancaktepe'de husumetli olduğu kişinin aracını kundakladı...O anlar kamerada - Son Dakika


Son Dakika
00:45 Finlandiya'dan NATO üyeliği açıklaması geldi: Türkiye ile farklılıkların üstesinden gelebileceğimizi umuyorum
00:38 New York'ta süpermarkete kanlı saldırı: 8 kişi yaşamını yitirdi
00:12 Tam "yaz geldi" derken yağışlı havalar geri dönüyor! İşte Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu tahmini
00:09 Bakan Nebati'den Güldür Güldür'de yayınlanan skecine ilk yorum: Keyifle izledim
23:35 2. Lig'e düşen Bursaspor'da tansiyon yükseldi! Taraftar, takım kaptanına yumruk attı
23:13 Liverpool'da Klopp, adını tarihe yazdırmaya devam ediyor! FA Cup'ta 16 yıllık hasret sona erdi
23:11 Drone ve köpeklerle yapılan arama çalışmaları sonuç verdi: 86 yaşındaki yaşlı kadın ormanda bitkin halde bulundu
23:10 İstanbul'da son 24 saatin göçmen bilançosu: Toplam 352 düzensiz göçmen yakalandı, sınır dışı işlemleri başladı
23:08 Trabzon'da görkemli tören! Şampiyonluk kupası futbolcuların ellerinde göğe yükseldi
22:59 AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan iddialı 2023 sözleri: Yüzde 75'in üzerine çıkacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 01:04:15. #1.13#
SON DAKİKA: Sancaktepe'de husumetli olduğu kişinin aracını kundakladı...O anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement