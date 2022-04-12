Son dakika haberi | Sancaktepe'de kıraathaneye kumar operasyonu düzenlendi - Son Dakika
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Son dakika haberi | Sancaktepe'de kıraathaneye kumar operasyonu düzenlendi

12.04.2022 14:33
Son dakika haberi | Sancaktepe'de kıraathaneye kumar operasyonu düzenlendi

Son dakika haberi: İstanbul Sancaktepe'de kıraathanede kumar oynadığı belirlenen 7 kişi ile bu kişilere yer temin ettiği tespit edilen iş yeri yetkilisine cezai işlem uygulandı.

İstanbul Sancaktepe'de kıraathanede kumar oynadığı belirlenen 7 kişi ile bu kişilere yer temin ettiği tespit edilen iş yeri yetkilisine cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Veysel Karani Mahallesi'nde bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine inceleme başlatıldı.

İş yerine sabaha karşı yapılan baskında 7 kişi kumar oynarken yakalandı. Yapılan aramada, okey taşları ve iskambil kağıtları ile kumardan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 440 lira ele geçirildi.

Kumar oynadığı tespit edilen 7 kişi hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 12 bin 733 lira ceza uygulandı.

İş yeri yetkilisi E.A. hakkında ise "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.

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Sancaktepe, Kumar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Sancaktepe'de kıraathaneye kumar operasyonu düzenlendi - Son Dakika


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