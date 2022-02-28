Son dakika haberleri! Kiralık araç çalan 3 kişi, polisten kaçarken kaza yapıp takla attı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Kiralık araç çalan 3 kişi, polisten kaçarken kaza yapıp takla attı

28.02.2022 10:11

Son dakika gündem haberine göre Sancaktepe'de uygulama üzerinden kiralanan otomobilin kapısını zorla açarak çalan 3 kişi, polisten kaçarken farklı bir araca çarpıp takla attı.

Sancaktepe'de uygulama üzerinden kiralanan otomobilin kapısını zorla açarak çalan 3 kişi, polisten kaçarken farklı bir araca çarpıp takla attı. Sultanbeyli'de başlayan kovalamaca Sancaktepe'de kaza ile son buldu. Polisten kaçan kişilerin farklı bir araca çarpıp takla atma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Sancaktepe İnönü Mahallesi Sultangazi Caddesi'nde geçtiğimiz cumartesi saat 23.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Moov isimli otomobil kiralama uygulaması üzerinden kiralanabilen otomobilin kapısını uygulama kullanmadan zorla açıp çalan 3 kişi, polis tarafından fark edildi. Sultanbeyli'de başlayan kovalamaca Sancaktepe'de son buldu. Yaşları 14 ile 17 olduğu belirtilen şüpheliler, aşırı hızla girdikleri cadde üzerinde seyir halinde olan farklı bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk parkının duvarına giren otomobil takla attı. Kazanın geç saatte meydana gelmesi ve o esnada çocuk parkında kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Takla atan araçta bulunan kişiler farklı yönlere yaya olarak kaçmaya devam etti. Kaçan 2 şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Öte yandan, çaldıkları otomobil ile polisten kaçmaya çalışan 3 kişinin farklı bir araca çarpma ve ardından takla atma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Elyesa Karatepe - Mustafa Ayabakan/ İHA

Son dakika haberleri! Kiralık araç çalan 3 kişi, polisten kaçarken kaza yapıp takla attı
Son dakika haberleri! Kiralık araç çalan 3 kişi, polisten kaçarken kaza yapıp takla attı
Son dakika haberleri! Kiralık araç çalan 3 kişi, polisten kaçarken kaza yapıp takla attı
Son dakika haberleri! Kiralık araç çalan 3 kişi, polisten kaçarken kaza yapıp takla attı
Son dakika haberleri! Kiralık araç çalan 3 kişi, polisten kaçarken kaza yapıp takla attı
Son dakika haberleri! Kiralık araç çalan 3 kişi, polisten kaçarken kaza yapıp takla attı
Son dakika haberleri! Kiralık araç çalan 3 kişi, polisten kaçarken kaza yapıp takla attı
Son dakika haberleri! Kiralık araç çalan 3 kişi, polisten kaçarken kaza yapıp takla attı
Son dakika haberleri! Kiralık araç çalan 3 kişi, polisten kaçarken kaza yapıp takla attı
Son dakika haberleri! Kiralık araç çalan 3 kişi, polisten kaçarken kaza yapıp takla attı
Son dakika haberleri! Kiralık araç çalan 3 kişi, polisten kaçarken kaza yapıp takla attı
Son dakika haberleri! Kiralık araç çalan 3 kişi, polisten kaçarken kaza yapıp takla attı

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Sancaktepe, Sultangazi, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Kiralık araç çalan 3 kişi, polisten kaçarken kaza yapıp takla attı - Son Dakika


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