İBB'nin Hastane-Sarıgazi-Çekmeköy-Taşdelen- Yenidoğan metro hattı inşaatının Yenidoğan Mahallesi Barbaros Bulvarı'ndaki şantiyesinde dün saat 16.30 sıralarında kule vinç devrildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde vinç operatörü Yunus Karacaoğlu ile vinç kurulum görevlisi Ahmet Düzgün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Adli Tıp Kurumu'na getirilen cenazeler buradaki otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Düzgün'ün cenazesi ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Tuzla 'da defnedilecek. Yunus Karacaoğlu'nun cenazesinin ise memleketi Osmaniye 'de toprağa verileceği öğrenildi. Kazada ağır yaralanan Ali Özkanlı 'nın hastanede tedavisi sürüyor.

Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Taşdelen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › SANCAKTEPE'DE KULE VİNCİN DEVRİLMESİYLE ÖLEN 2 KİŞİNİN CENAZESİ ADLİ TIPTAN ALINDI - Son Dakika

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