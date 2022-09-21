SANCAKTEPE'DE KULE VİNCİN DEVRİLMESİYLE ÖLEN 2 KİŞİNİN CENAZESİ ADLİ TIPTAN ALINDI - Son Dakika
Üye Girişi

SANCAKTEPE'DE KULE VİNCİN DEVRİLMESİYLE ÖLEN 2 KİŞİNİN CENAZESİ ADLİ TIPTAN ALINDI

21.09.2022 11:37

SANCAKTEPE'de metro inşaatında devrilen vinçte hayatını kaybeden Ahmet Düzgün ve Yunus Karacaoğlu'nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından aileleri tarafından teslim alındı.

SANCAKTEPE'de metro inşaatında devrilen vinçte hayatını kaybeden Ahmet Düzgün ve Yunus Karacaoğlu'nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından aileleri tarafından teslim alındı.

İBB'nin Hastane-Sarıgazi-Çekmeköy-Taşdelen- Yenidoğan metro hattı inşaatının Yenidoğan Mahallesi Barbaros Bulvarı'ndaki şantiyesinde dün saat 16.30 sıralarında kule vinç devrildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde vinç operatörü Yunus Karacaoğlu ile vinç kurulum görevlisi Ahmet Düzgün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Adli Tıp Kurumu'na getirilen cenazeler buradaki otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Düzgün'ün cenazesi ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Tuzla'da defnedilecek. Yunus Karacaoğlu'nun cenazesinin ise memleketi Osmaniye'de toprağa verileceği öğrenildi. Kazada ağır yaralanan Ali Özkanlı'nın hastanede tedavisi sürüyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haber | ÜMRANİYE'DE POLİSE BIÇAKLA SALDIRINCA VURULAN SÜRÜCÜNÜN CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI Son dakika haber | ÜMRANİYE'DE POLİSE BIÇAKLA SALDIRINCA VURULAN SÜRÜCÜNÜN CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI Küçükçekmece'de annesini öldüren kadının yargılandığı davada karar açıklandı Küçükçekmece'de annesini öldüren kadının yargılandığı davada karar açıklandı
Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Taşdelen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SANCAKTEPE'DE KULE VİNCİN DEVRİLMESİYLE ÖLEN 2 KİŞİNİN CENAZESİ ADLİ TIPTAN ALINDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:08 'Yok artık' dedirten gelenek! Düğünden sonra gelin damatla yerine bir başkasıyla ilişkiye giriyor
17:03 Eşi ve 1,5 yaşındaki üvey kızını öldürmüştü! Verilen ceza belli oldu
16:41 Vatandaşlar TOKİ gibi yerli otomobil için de kolaylık istiyor! TOGG'un "Konsept Akıllı Cihazı" Galatport'da görücüye çıktı
16:37 Marmaris'teki yangına giden Rus helikopteri düştü: 1 öldü, 4 yaralı
16:31 Usta oyuncu Serdar Gökhan, Burak Özçivit'i topa tuttu: Önce oyunculuk öğrensin, kulağımın kılı kadar değeri yok!
16:08 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya lideri Putin'in "Her türlü silahı kullanırız" sözlerine tepki: Nükleer savaşı kazanamaz
16:02 Sefo ve Ufuk Beydemir arasında gerilim! Sosyal medyada kapıştılar
15:44 İntihara teşebbüs eden genç kadını jandarmanın müdahalesi kurtardı!
15:36 MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Akçay'dan 6'lı masaya sert sözler: Hem gevşeksiniz hem yuvarlaksınız
15:38 Putin'in kısmi seferberlik açıklaması dünya gündemine oturdu! Tepki sözleri arka arkaya geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 17:14:56. #1.11#
SON DAKİKA: SANCAKTEPE'DE KULE VİNCİN DEVRİLMESİYLE ÖLEN 2 KİŞİNİN CENAZESİ ADLİ TIPTAN ALINDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement