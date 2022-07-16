Son dakika gündem: SANCAKTEPE'DE OTOPARTAKİ YANGINDA 16 ARAÇ HASAR GÖRDÜ - Son Dakika
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Son dakika gündem: SANCAKTEPE'DE OTOPARTAKİ YANGINDA 16 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

16.07.2022 17:38
Son dakika gündem: SANCAKTEPE'DE OTOPARTAKİ YANGINDA 16 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Son dakika haberlerine göre SANCAKTEPE'de oto galerinin açık otoparkında bir araçta çıkan yangın, diğer araçlarada sıçradı.

SANCAKTEPE'de oto galerinin açık otoparkında bir araçta çıkan yangın, diğer araçlarada sıçradı. 16 aracın hasar gördüğü yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

Sancaktepe Eyüpsultan Mahallesi Yadigar Sokakta bulunan oto galerinin açık otoparkındaki bir araçta saat 17: 00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek diğer araçlara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında 16 araçta hasar oluştu. Kazım Özkan "Araçlar yanmaya başlayınca bizde kendi araçlarımızı kurtarmaya başladık. Araçlar patlama sesleri duyuldu. Boylu boyunca park halinde araçlarımız vardı. Onları kurtardık. Ne olduğunu tam olarak bizde bilmiyoruz. Polisler güvenlik kamera görüntülerini izliyor. Şuan 15 tane araç hasar gördü" dedi. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: SANCAKTEPE'DE OTOPARTAKİ YANGINDA 16 ARAÇ HASAR GÖRDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: SANCAKTEPE'DE OTOPARTAKİ YANGINDA 16 ARAÇ HASAR GÖRDÜ - Son Dakika
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