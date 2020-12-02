Son dakika haber | Sancaktepe'de polis aracı alev alev yandı - Son Dakika

Son dakika haber | Sancaktepe'de polis aracı alev alev yandı

02.12.2020 09:18
Son dakika haber | Sancaktepe'de polis aracı alev alev yandı, System.String[]

Son dakika haberleri... Sancaktepe'de devriye gezen polis aracı alevlere teslim oldu.

Sancaktepe'de devriye gezen polis aracı alevlere teslim oldu. Yangının aküden çıktığı öne sürülen polis aracını olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürdü.

Olay, Atatürk Mahallesi Özge Sokak'ta saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Devriye gezen polis ekip otosu bir anda alev aldı. Yangının aküden çıktığı iddia edilen araç kısa sürede alevler içinde kaldı. Polis ekipleri araçtan inerek itfaiye ekiplerine haber verdiler. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracı söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Bir mahalle sakini, "İşe gidiyordum yol üstünde bir baktım bir araç yanıyor. Sonra itfaiye geldi söndürdü. Polis aracıymış" dedi.

(Metin Başar/İHA)

Son dakika haber | Sancaktepe'de polis aracı alev alev yandı
Son dakika haber | Sancaktepe'de polis aracı alev alev yandı
Son dakika haber | Sancaktepe'de polis aracı alev alev yandı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Sancaktepe, İtfaiye, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Sancaktepe'de polis aracı alev alev yandı - Son Dakika


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