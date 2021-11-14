Sancaktepe Belediyesi 2020 yılında idlib'de şehit olan Emre Baysal'ın ismini verdiği spor parkındaki Pump Track alanında bisiklet yarışması düzenledi.

Abduraaangazi Mahallesi'nde yapılan spor parkının açılışına ve düzenlenen yarışmaya; Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Şehit Emre Baysal'ın Annesi Nuran ile babası Uğur Baysal ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"ÇOCUKLARIMIZ ŞEHİT EMRE ABİLERİNİ UNUTMASIN"

Etkinlikte konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Türkiye'nin evladı olan şehit Emre Baysal'ın adını yaşatmak için bu parkı açtık. Ülkemizi korumak için canını feda etti. Şehidimizden Allah razı olsun. Biz şehidimize minnettarız. Bu parkın konsepti spor. Bu alan 6 bin metre kare üzerine kuruldu. Çocuklarımız çok mutlu oldu. Biz istedik ki çocuklarımız şehit Emre Baysal'ı unutmasınlar. Değerlerini bilsinler ve sahip çıksınlar istedik. Şehitlik sadece yeryüzünün değil, diğer dünyanın da en yüksek mertebesidir. Biz her daim şehit ailelerinin yanında olmaya devam edeceğiz. Milletimize hizmet etmek için bu milleti tanımak gerekiyor. Bugün bir de yarışma düzenleyeceğiz. Yarışmada dereceye giren çocuklarımıza güzel hediyelerimiz olacak. Ben inanıyorum ki burası her gün cıvıl cıvıl olacak" dedi.

"ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ"

Şehit Emre Baysal'ın babası Uğur Baysal ise, "Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Şehitler ölmez vatan bölünmez" ifadelerini kullandı.

25 profesyonel yarışmacının katıldığı etkinlikte dereceye girenler şöyle sıralandı:

Can Azaz birinciliği göğüslerken ikinci Yavuz Selim Aksoy ve üçüncü ise Ege Yılmaz oldu. Yarışmada dereceye girenler para ödülü ve bisiklet verildi.

PARKTA PUMP TRACK BİSİKLET ALANI DA BULUNUYOR

Parkın içinde, kaykay pisti, basketbol sahası, antrenman parkı, spor aletleri, yürüyüş yolu ve sosyal tesisin yer aldığı parkta ayrıca PUMP TRACK bisiklet alanı da yer alıyor. İçinde mini amfi tiyatro'da bulunan parkın etrafı ağaç ve bitkilerle süslenerek, 6 bin 023 metrekare yeşil alan oluşturuldu.