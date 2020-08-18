SANCAKTEPE'de Murat D. aralarında husumet bulunan kuzeni 25 yaşındaki Mehmet Hamurcuoğlu'nu tabancayla öldürdü. Yapılan incelemede olay yerinde 20 adet boş kovan bulundu.

Olay saat 00.30 sıralarında Osman Gazi Mahallesi'nde yer alan Sancaktepe Belediyesi Ihlamur Koşu Parkı'nın yanında bulunan boş arazide meydana geldi. İddiaya göre akşam saatlerinde aynı yerde bir araya gelen Murat D. ile Mehmet Hamurcuoğlu henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga etti. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırırken tarafların şikayetçi olmaması üzerine ekipler olay yerinden ayrıldı. Gece 00.30 sıralarında iki kuzen aynı yerde tekrar bir araya geldi. Konuşma sırasında üzerinde bulunan tabancayı çıkaran Murat D., 25 yaşındaki Mehmet Hamurcuoğlu'na ateş etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİSilah seslerini duyan vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Mehmet Hamurcuoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Murat D. İse polis merkezine giderek teslim oldu. Hamurcuoğlu'nun olay yerine 34 YB 4236 plakalı motosikletle geldiği öğrenilirken, polis ekipleri motosiklet üzerinde de detaylı inceleme yaptı.

20 BOŞ KOVAN BULUNDUPolis ekipleri yaptığı çalışmada, hayatını kaybeden Mehmet Hamurcuoğlu'nun etrafında yaklaşık 20 adet boş kovan bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Hamurcuoğlu'nun cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hamurcuoğlu'nun eşinden yeni ayrıldığı ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

- İstanbul